Merkez Bankası faiz toplantısı 24 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek ve birçok kişinin gözü TCMB PPK toplantısı üzerinde. Merkez Bankası faiz kararı iç piyasaları etkilerken, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. TCMB PPK toplantı tarihleri 2022'ye baktığımızda bu yılın sondan bir önceki toplantısı olacağını söylemekte fayda var. Ekim ayı toplantısında 150 baz puanı indirilmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte detaylar…