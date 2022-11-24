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Haberler Yaşam Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı beklenti ne yönde, karar ne olur?
Giriş Tarihi: 24.11.2022 08:11 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022 08:12

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı beklenti ne yönde, karar ne olur?

Merkez Bankası faiz toplantısı 24 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek ve birçok kişinin gözü TCMB PPK toplantısı üzerinde. Merkez Bankası faiz kararı iç piyasaları etkilerken, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. TCMB PPK toplantı tarihleri 2022'ye baktığımızda bu yılın sondan bir önceki toplantısı olacağını söylemekte fayda var. Ekim ayı toplantısında 150 baz puanı indirilmişti. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Merkez Bankası faiz kararı açıklandı mı? İşte detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı beklenti ne yönde, karar ne olur?

Merkez Bankası faiz toplantısı kararı, ekim ayında 150 baz puanı indirmek olmuştu. TCMB Para Politikası Kurulu bugün de toplanacak ve bir süredir sorulan Kasım Merkez Bankası faiz kararı ne olur sorusuna yanıt verilecek. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? İşte TCMB faiz kararı ve diğer detaylar…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı beklenti ne yönde, karar ne olur?

EKİM AYI MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası yılın 10. faiz kararını açıkladı. Buna göre TCMB haftalık gösterge repo faizinde 150 baz puan indirime gitti. TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 12,00'den yüzde 10,50'e çekildi.

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı beklenti ne yönde, karar ne olur?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI KASIM 2022 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde açıklanacak. Ekonomide heyecanla beklenen karar saat 14.00'de açıklanacak.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 24 Kasım 2022 Merkez Bankası faiz kararı beklenti ne yönde, karar ne olur?

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