Mersin’de motosiklet kazası! Feci şekilde can verdiler: İki genç iki gün arayla öldü

2 KİŞİ 2 GÜN ARAYLA ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan sürücü önceki gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Şen de doktorların tüm müdahalesine rağmen 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Şen'in cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.