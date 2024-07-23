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Haberler Yaşam Mersin’de motosiklet kazası! Feci şekilde can verdiler: İki genç iki gün arayla öldü
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:39 Güncelleme Tarihi: 23.07.2024 10:39

Mersin’de motosiklet kazası! Feci şekilde can verdiler: İki genç iki gün arayla öldü

Mersin'de, 17 yaşındaki Hasan Can Şahin idaresindeki motosiklet, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Şahin yola fırlayınca, karşı istikametten gelen başka bir kamyonet üzerinden geçti. Ağır yaralanan sürücü önceki gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Hüseyin Mert Şen de yaşamını yitirdi.

İHA
Mersin’de motosiklet kazası! Feci şekilde can verdiler: İki genç iki gün arayla öldü

Mersin'deki feci kaza, 4 gün önce ilçeye bağlı Kargıcak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nda sanayinin karşısında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, çevre yolundan ilçe merkezine doğru giden 17 yaşındaki Hasan Can Şahin idaresindeki 33 ASE 265 plakalı motosiklet, çalışma nedeniyle tek şeride düşen bölgede dönüş yapan A.V. yönetimindeki 33 VAP 01 plakalı kamyonete çarptı.

Mersin’de motosiklet kazası! Feci şekilde can verdiler: İki genç iki gün arayla öldü

ÜZERİNDEN KAMYONET GEÇTİ

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette yolcu olarak bulunan Hüseyin Mert Şen yola fırlayınca karşı istikametten gelen başka bir kamyonet üzerinden geçti. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiye olay yerinde müdahale ederek ilçe devlet hastanesine kaldırdı.

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Mersin’de motosiklet kazası! Feci şekilde can verdiler: İki genç iki gün arayla öldü

Kalbi duran motosiklet sürücüsü hastanede yapılan müdahale ile hayata döndürüldü. Sürücü ile başka bir aracın üzerinden geçerek yaraladığı yolcu Şen ise daha sonra Mersin'deki hastanelere sevk edildi.

Mersin’de motosiklet kazası! Feci şekilde can verdiler: İki genç iki gün arayla öldü

2 KİŞİ 2 GÜN ARAYLA ÖLDÜ

Kazada ağır yaralanan sürücü önceki gün kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Şen de doktorların tüm müdahalesine rağmen 4 günlük yaşam savaşını kaybetti. Şen'in cenazesinin bugün toprağa verileceği öğrenildi.

Mersin’de motosiklet kazası! Feci şekilde can verdiler: İki genç iki gün arayla öldü

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, kazada gözaltına alınan sürücü A.V.'nin adli kontrol şartı ile serbest kaldığı öğrenildi.

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