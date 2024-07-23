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Mersin’de motosiklet kazası! Feci şekilde can verdiler: İki genç iki gün arayla öldü
Giriş Tarihi: 23.07.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
10:39
Mersin’de motosiklet kazası! Feci şekilde can verdiler: İki genç iki gün arayla öldü
Mersin'de, 17 yaşındaki Hasan Can Şahin idaresindeki motosiklet, kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Şahin yola fırlayınca, karşı istikametten gelen başka bir kamyonet üzerinden geçti. Ağır yaralanan sürücü önceki gün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan 16 yaşındaki Hüseyin Mert Şen de yaşamını yitirdi.