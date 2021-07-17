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Haberler Yaşam Mersin'de orman yangını! Kabus 3 gündür sürüyor
Giriş Tarihi: 17.07.2021 10:37 Güncelleme Tarihi: 17.07.2021 11:06

Mersin'de orman yangını! Kabus 3 gündür sürüyor

Mersin'in Aydıncık ilçesinde perşembe günü sabah saatlerinde çıkan orman yangınını 3'üncü gününde söndürme çalışmaları devam ediyor. Yangın enerji nakil hattından kaynaklandığı iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor

Mersin'de orman yangını! Kabus 3 gündür sürüyor
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Mersin'de orman yangını! Kabus 3 gündür sürüyor

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi Şırşır mevkiindeki kızılçam ormanında, perşembe günü sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

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Mersin'de orman yangını! Kabus 3 gündür sürüyor

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, dün havadan ve karadan alevlere müdahale etti.

Mersin'de orman yangını! Kabus 3 gündür sürüyor

Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahale etmekte güçlük çekilen bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.

Mersin'de orman yangını! Kabus 3 gündür sürüyor

Ekiplerin 3'üncü günde de alevlere müdahalesi sürüyor.

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