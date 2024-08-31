Giriş Tarihi: 31.08.2024 15:09
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
15:09
MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI 2024? Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişecek mi, düşecek mi?
Çalışma saatlerinin düşürülmesi 'esnek çalışma' programı başlığıyla kamuoyunun gündeminde. İlk olarak Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanılan çalışma modelinin, Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu. Milyonlarca memurun cevabını aradığı "Mesai saatleri kısalacak mı?" sorusu sabah.com.tr haberiyle yanıt buluyor. Peki, Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişecek mi, düşecek mi? İşte, detaylar...