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Giriş Tarihi: 31.08.2024 15:09 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 15:09

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI 2024? Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişecek mi, düşecek mi?

Çalışma saatlerinin düşürülmesi 'esnek çalışma' programı başlığıyla kamuoyunun gündeminde. İlk olarak Avrupa ülkelerinde uygulanmaya başlanılan çalışma modelinin, Türkiye'de uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu. Milyonlarca memurun cevabını aradığı "Mesai saatleri kısalacak mı?" sorusu sabah.com.tr haberiyle yanıt buluyor. Peki, Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişecek mi, düşecek mi? İşte, detaylar...

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI 2024? Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişecek mi, düşecek mi?

Türkiye için mesai saatlerinin kısalıp kısalmayacağı hakkında gelişmeler mercek altına alındı. Dominik Cumhuriyeti'nde hükümet, gönüllü deneme süreci kapsamında çalışma saatlerinin 44 saatten 36 saate düşürüleceğini açıklamıştı. Bu kapsamda ise İş Yasası'na göre Türkiye'de 45 saat olan haftalık çalışma süresinin düşürülüp düşürülmeyeceği merak ediliyor. Peki, Mesai saatleri kısalacak mı?

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI 2024? Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişecek mi, düşecek mi?

MESAİ SAATLERİ DEĞİŞECEK Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından Vedat Işıkhan, "İş Teftiş Rehberlik ve Sosyal Diyalog Yoluyla İşyeri Uyumunun Güçlendirilmesi Projesi"nin açılış töreninde yaptığı açıklamada, "Çalışma süreleri, ücretler, iş sağlığı ve güvenliği, işçilerin refahı, kadın, çocuk ve gençlerin çalıştırılması, kayıt dışılık, işsizlik, istihdam ve iş gücü piyasası uygulamaları gibi konular gündemimizde önemli bir yere sahiptir. Çalışma şartlarına ve ortamına ilişkin tüm mevzuat hükümlerinin uygulanmasına dair, araştırma, inceleme ve denetlemeyi kapsayan teftiş faaliyetleri bakanlığımızın iş müfettişleri tarafından yerine getirilmektedir." sözlerine yer vermişti.

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MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI 2024? Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişecek mi, düşecek mi?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında geçen hafta düzenlenen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu'nda (YOİKK) uzaktan ve esnek çalışma modeli gündeme geldiği biliniyor.

2024-2026 Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında 2024'ün 3'ncü çeyreğinde uzaktan, kısmi ve geçici süreli çalışma ile platform çalışması gibi yeni nesil esnek çalışma modellerinde yaşanan gelişmeler doğrultusunda iş dünyasının ihtiyaçları ve iş-özel yaşam dengesi gözetilerek mevzuat düzenlemelerinin hızlı ve etkili bir biçimde hayata geçirileceği belirtilmişti.

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI 2024? Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişecek mi, düşecek mi?

ÇALIŞMA SAATLERİ KISALIYOR MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yürüttüğü yeni nesil çalışma modelleriyle ilgili uygulamanın kamuda da yer alması gündemde. Böylece sadece özel sektör değil kamu personeli de yeni model çalışma sistemlerinden ve özellikle esnek çalışma modelinden yararlanacak. Söz konusu esnek çalışma sisteminin uygulanmasıyla ilgili yönetmelik taslağı da hazırlandı.

MESAİ SAATLERİ KISALACAK MI 2024? Özel sektör ve kamuda mesai saatleri değişecek mi, düşecek mi?

İlk olarak sabah.com.tr'nin ulaştığı ve üzerinde çalışmaların devam ettiği taslağa göre esnek çalışmanın amaçları şöyle sıralandı:

  • Memurların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmak
  • İşe bağlılıklarını, sorumluluk bilinçlerini ve verimliliklerini artırmak
  • İşe geliş-gidişteki olası zaman kaybını önlemek
  • Trafik sıkışıklığını azaltmak
  • Hasta, çocuk engelli ve yaşlı bakım sorumluluklarını kolaylaştırmak
  • İdari hizmet masraflarını azaltmak ve kamu kaynağının israfını önlemek
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