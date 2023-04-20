Mesleğini bıraktı 10 yıldır hurda olan ’vosvos’u çalışır hale getirdi: Bir bakan bir daha baktı!

Orhan Akkaya, AA muhabirine, uzun yıllardır böyle bir minibüs sahibi olmak istediğini söyledi. Aracı ilk aldığında çekincelerinin olduğunu belirten Akkaya, şöyle devam etti: "Onu garaja getirdiğimde etekleri çürük durumdaydı. Motoru da 10 yıldır çalışmıyordu.