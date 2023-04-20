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Haberler Yaşam Mesleğini bıraktı 10 yıldır hurda olan 'vosvos'u çalışır hale getirdi: Bir bakan bir daha baktı!
Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:28 Güncelleme Tarihi: 20.04.2023 12:28

Mesleğini bıraktı 10 yıldır hurda olan 'vosvos'u çalışır hale getirdi: Bir bakan bir daha baktı!

Giresun'daki bir hurdalıktan aldığı 44 yaşındaki minibüsü yeni bir görünüme kavuşturmak için iş yaşamına ara veren Eskişehirli Orhan Akkaya, 6 aylık çabasıyla yürür hale getirdiği aracı karavana dönüştürecek. İşte haberin detayları...

AA
Mesleğini bıraktı 10 yıldır hurda olan ’vosvos’u çalışır hale getirdi: Bir bakan bir daha baktı!

Odunpazarı ilçesi Sarısungur Mahallesi'nde ikamet eden 35 yaşındaki reklamcı Akkaya, 5 yıl önce, halk arasında "vosvos" olarak bilinen Volkswagen marka "Beetle" otomobil ile aynı markanın T1, T2 ve T3 sınıfı minibüslere ilgi duymaya başladı.

Mesleğini bıraktı 10 yıldır hurda olan ’vosvos’u çalışır hale getirdi: Bir bakan bir daha baktı!

Bunun üzerine 1971 model bir Beetle alan Akkaya, karavana da dönüştürülebilen T2 sınıfı minibüs sahibi de olmak istedi. Geçen yıl araştırma yapmaya başlayan Akkaya, istediği aracı Giresun'daki bir hurdalıkta 10 yıldır yatar vaziyette buldu.

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Mesleğini bıraktı 10 yıldır hurda olan ’vosvos’u çalışır hale getirdi: Bir bakan bir daha baktı!

MESLEĞİNİ BIRAKTI

Nisan 2022'de 1979 model karavanı satın alarak Eskişehir'e çekiciyle getiren Akkaya, 6 ay önce aracı tamir için kolları sıvadı. Kontağı bir an önce çevirebilmek için mesleği olan reklamcılığa ara vererek evinin bahçesindeki küçük garajında gece gündüz demeden klasik aracıyla ilgilenen Akkaya, çabalarının sonucunda minibüsü çalışır hale getirmeyi başardı.

Mesleğini bıraktı 10 yıldır hurda olan ’vosvos’u çalışır hale getirdi: Bir bakan bir daha baktı!

Orhan Akkaya, AA muhabirine, uzun yıllardır böyle bir minibüs sahibi olmak istediğini söyledi. Aracı ilk aldığında çekincelerinin olduğunu belirten Akkaya, şöyle devam etti: "Onu garaja getirdiğimde etekleri çürük durumdaydı. Motoru da 10 yıldır çalışmıyordu.

Mesleğini bıraktı 10 yıldır hurda olan ’vosvos’u çalışır hale getirdi: Bir bakan bir daha baktı!

"ÜZERİNDE DÖŞEMESİ DAHİ YOKTU"

Kaportası, üzerine astar atılmasına rağmen büyük hasar görmüştü. Üzerinde döşemesi dahi yoktu. Hep böyle bir araç istediğim için reklamcılığa ara vererek karavanı çürüklerinden arındırmaya başladım.

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