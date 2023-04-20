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Mesleğini bıraktı 10 yıldır hurda olan 'vosvos'u çalışır hale getirdi: Bir bakan bir daha baktı!
Giriş Tarihi: 20.04.2023 12:28
Güncelleme Tarihi: 20.04.2023
12:28
Mesleğini bıraktı 10 yıldır hurda olan 'vosvos'u çalışır hale getirdi: Bir bakan bir daha baktı!
Giresun'daki bir hurdalıktan aldığı 44 yaşındaki minibüsü yeni bir görünüme kavuşturmak için iş yaşamına ara veren Eskişehirli Orhan Akkaya, 6 aylık çabasıyla yürür hale getirdiği aracı karavana dönüştürecek. İşte haberin detayları...