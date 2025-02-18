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Haberler Yaşam Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı! Bakan Işıkhan açıkladı! İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 10:38 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:49

Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı! Bakan Işıkhan açıkladı! İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarının ardından İşbaşı Eğitim Programı, iş arayanlar ve mesleki gelişim sağlamak isteyenler tarafından yoğun ilgi görmeye başladı. Bakan Işıkhan, program kapsamında katılımcılara aylık 22.104 TL cep harçlığı verildiğini, meslek lisesi mezunlarının ise kendi alanlarında katıldıkları eğitimlerde 28.736 TL ödeme aldığını belirtti. Peki; İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler, süresi ne kadar, nasıl başvurulur?

Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı! Bakan Işıkhan açıkladı! İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler?

İşbaşı Eğitim Program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Bakan Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları sayesinde bilgi ve tecrübe kazandıklarını belirtirken ayrıca, programa katılan kişilere 22.104 TL cep harçlığı verildiğini, meslek lisesi mezunlarına ise bu tutarın %30 daha fazla ödendiğini ifade etti. Buna göre, meslek lisesi mezunları 28.736 TL cep harçlığı alabilecek. Peki; İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler, nasıl başvurulur? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar.

Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı! Bakan Işıkhan açıkladı! İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler?

BAKAN IŞIKHAN'DAN İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, istihdamı desteklemeye yönelik getirilen İşbaşı Eğitim Programları hakkında bilgiler verdi.

Bakan Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının "Aktif İşgücü Programları" ile bilgi ve tecrübe kazanmalarını sağlayarak, bu kişilerin uzmanlaşmasına olanak tanındığını belirtti.

Bakan Işıkhan'ın konu ile ilgili açıklaması şu şekilde; ''Meslek lisesi mezunlarının 'Aktif İşgücü Programları' ile bilgi ve tecrübe açısından uzmanlaşmasını sağlıyoruz.''

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Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı! Bakan Işıkhan açıkladı! İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler?

MESLEK LİSESİ MEZUNLARINA 28 BİN 736 TL CEP HARÇLIĞI

Bakan Işıkhan, programlara katılanlara aylık 22.104 TL cep harçlığı verildiğini belirtirken, meslek lisesi mezunlarının kendi alanlarındaki programlarda yüzde 30 daha fazla ödeme aldığını ifade etti.

Meslek lisesi mezunlarına yapılan ödeme tutarının 28.736 TL olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu alanda hem işgücü piyasamızın ihtiyaçlarına göre şekillenen politikalarımızı sürdürecek, hem de mezunlarımızı maddi açıdan destekleyecek çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı! Bakan Işıkhan açıkladı! İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler?

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?

İŞKUR'a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.

Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı! Bakan Işıkhan açıkladı! İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler?

İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI YARARLANMA ŞARTLARI

İŞKUR'a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.

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