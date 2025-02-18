Meslek lisesi mezunlarına 28 bin 736 TL cep harçlığı! Bakan Işıkhan açıkladı! İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler?

İşbaşı Eğitim Program, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarıyla bir kez daha gündeme geldi. Bakan Işıkhan, meslek lisesi mezunlarının Aktif İşgücü Programları sayesinde bilgi ve tecrübe kazandıklarını belirtirken ayrıca, programa katılan kişilere 22.104 TL cep harçlığı verildiğini, meslek lisesi mezunlarına ise bu tutarın %30 daha fazla ödendiğini ifade etti. Buna göre, meslek lisesi mezunları 28.736 TL cep harçlığı alabilecek. Peki; İşbaşı Eğitim Programı nedir, şartları neler, nasıl başvurulur? İşte, konu ile ilgili tüm detaylar.