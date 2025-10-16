Meteoroloji son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve birçok il için kuvvet sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu