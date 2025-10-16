Haberler
Yaşam
Meteoroloji son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve birçok il için kuvvet sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 16.10.2025 21:52
Meteoroloji son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve birçok il için kuvvet sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporuna göre; hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak, yurdun birçok kesiminde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde hafta sonu sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Peki il il hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları