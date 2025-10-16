Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 16.10.2025 21:52

Meteoroloji son dakika hava durumu raporu! İstanbul ve birçok il için kuvvet sağanak uyarısı: Kaç gün sürecek?

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı yeni hava durumu raporuna göre; hafta sonu sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak, yurdun birçok kesiminde yağışlı hava etkili olacak. İstanbul'un da aralarında bulunduğu birçok ilde hafta sonu sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Peki il il hava durumu nasıl olacak? İşte son dakika hava durumu haberinin detayları

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahmin raporunu güncelledi.

MGM'nin internet sitesinden paylaşılan güncel hava durumu raporuna göre; hafta sonu yurdun birçok noktasında sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Hafta sonu yağışların etkisiyle sıcaklıkların da hissedilir derecede azalması bekleniyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Cuma günü Samsun, Ordu, Gireusn ve Trabzon'da sağanak yağış beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde sıcaklıkların mevsim normalleri civarında olacağı tahmin ediliyor.

İSTANBUL VE BİRÇOK İL İÇİN SAĞANAK ALARMI

Cumartesi günü ise İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde sağanak bekleniyor.

Pazar günü İstanbul'da yağışların hafif şekilde olması beklenirken, Ege ve Karadeniz bölgelerindeki bazı illerde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi günü İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu birçok şehirde sağanak bekleniyor.

Salı günü yurt genelinde parçalı bulutlu hava ve sağanak yağış etkili olacak.

Önümüzdeki 4 günlük haritalı hava durumu raporu

18 Ekim Cumartesi

19 Ekim Pazar

20 Ekim Pazartesi

21 Ekim Salı

İŞTE İL İL HAVA DURUMU RAPORU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 10°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 13°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 15°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 17°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 5°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 8°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 6°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 10°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 14°C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 11°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA 8°C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 14°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 14°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS -2°C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 7°C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 4°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 11°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 15°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

