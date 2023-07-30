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Giriş Tarihi: 30.07.2023 13:05 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 13:05

Meteoroloji uzmanları uyardı: Eyyam-ı bahur geliyor! Nemden bunalacağız!

Çöl sıcakları bu yıl Türkiye'yi etkisi altına aldı. Meteoroloji uzmanları, bu kez eyyam-ı bahura karşı uyardı. Çarşamba gününden itibaren etkisini artıracak eyyam-ı bahur sıcakları hakkında "Nemden bunalacağız" ifadesini kullandı.

AA
Meteoroloji uzmanları uyardı: Eyyam-ı bahur geliyor! Nemden bunalacağız!

Çöl sıcakları bu yıl dünyayı esir aldı. Türkiye'de sıcaklık rekorları kırıldı. Tam havalar serinledi derken İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros yeni bir uyarı yaptı.

Meteoroloji uzmanları uyardı: Eyyam-ı bahur geliyor! Nemden bunalacağız!

Türkiye'nin Çarşamba gününden itibaren yeniden çöl sıcakları, cehennem sıcakları ve Afrika sıcakları olarak da adlandırılan yazın en sıcak günlerinin yaşanacağını ve "eyyam-ı bahur"un etkisine gireceğini açıkladı.

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Meteoroloji uzmanları uyardı: Eyyam-ı bahur geliyor! Nemden bunalacağız!

EN SICAK EN BOĞUCU…

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade etmek için kullanılan eyyam-ı bahur, her yıl temmuz ayının sonu ile ağustos ayının başına denk geleceğini vurguladı.

Meteoroloji uzmanları uyardı: Eyyam-ı bahur geliyor! Nemden bunalacağız!

Yerini "çöl sıcakları", "cehennem sıcakları" ve "Afrika sıcakları" gibi terimlere de bırakan eyyam-ı bahurun, Türkiye'nin güney ve batı bölgelerinde etkisini göstermesi bekleniyor.

Meteoroloji uzmanları uyardı: Eyyam-ı bahur geliyor! Nemden bunalacağız!

Prof. Dr. Hüseyin Toros, temmuz ayında Türkiye'nin Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarının etkisi altında kaldığını söyledi. Sıcaklıkların bu sene mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle sıcaklık rekorları kırıldığını belirten Toros, "Temmuz'da birçok ilde ekstrem sıcaklık rekorları kırıldı. Küresel ısınma her geçen gün etkisini göstermeye devam ediyor" dedi.

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