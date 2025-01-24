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Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İstanbullular dikkat: Sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025
09:20
Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İstanbullular dikkat: Sağanak geliyor
Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken, yarın İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar...