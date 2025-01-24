Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! İstanbullular dikkat: Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.