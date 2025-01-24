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Haberler Yaşam Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İstanbullular dikkat: Sağanak geliyor
Giriş Tarihi: 24.01.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 09:20

Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı! İstanbullular dikkat: Sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna ilişkin haritalı hava durumu raporunu paylaştı. Rapora göre; sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken, yarın İstanbul dahil birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte detaylar...

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! İstanbullular dikkat: Sağanak geliyor

Son dakika haberleri: Meteoroloji'den İstanbul için hafta sonu uyarısı geldi. MGM'nin yayımladığı haritalı hava durumu raporuna göre; İstanbul'un da aralarında olduğu birçok ilde yarın sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. İşte detaylar...

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! İstanbullular dikkat: Sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara geneli, Ege ve Batı Akdeniz'in kıyı kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz ve (Şırnak ve Iğdır dışında) Doğu Anadolu ile Burdur ve Denizli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! İstanbullular dikkat: Sağanak geliyor

Yağışların genellikle kıyı kesimlerde ve yurdun batısında yağmur ve sağanak, doğusunda iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi, gece saatlerinde İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! İstanbullular dikkat: Sağanak geliyor

Yurdun iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den hafta sonu uyarısı! İstanbullular dikkat: Sağanak geliyor

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR

Hava sıcaklığının, yurdun kuzeydoğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 4 ila 9 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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