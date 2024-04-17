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Haberler Yaşam Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:13 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024 09:43

Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!

Bahardan kalma günler sona erdi Meteoroloji'den peş peşe fırtına ve sağanak uyarıları geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre doğuda çığ batıda ise sağanak alarmı verildi. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar beklenirken Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sağanağın etkili olacağı belirtildi…

Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!

Haftalardır bahardan kalma günler yaşayan Türkiye, yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi. Son değerlendirmelere göre sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken bazı bölgeler için sarı kodlu uyarı verildi.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!

DOĞU İÇİN ÇIĞ UYARISI YAPILDI

Meteoroloji değerlendirmelerine göre doğu kesimlerinde sıcaklıkların 1-3 derece artacağını belirtilirken Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğuna dikkat çekildi.

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Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!

ÖNCE LODOS SONRA SAĞANAK

Meteoroloji'den yapılan uyarıda Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. "Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden, yurdun güneydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara'nın batısı ve Ege kıyılarında güneybatı; Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!

O İLLER İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verirken akşam saatlerinde ise Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!

İŞTE İL İL HAVA SICAKLIKLARI

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatı kesimleri yer yer çok bulutlu 28

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 24

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