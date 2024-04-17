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Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!
Giriş Tarihi: 17.04.2024 09:13
Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
09:43
Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!
Bahardan kalma günler sona erdi Meteoroloji'den peş peşe fırtına ve sağanak uyarıları geldi. Yapılan son değerlendirmelere göre doğuda çığ batıda ise sağanak alarmı verildi. Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar beklenirken Marmara'nın batısı ve Ege'nin kıyı kesimlerinde sağanağın etkili olacağı belirtildi…