Meteoroloji’den İstanbul dahil 6 il için sarı kodlu uyarı verdi: Önce lodos sonra sağanak geliyor!

Haftalardır bahardan kalma günler yaşayan Türkiye, yeni bir yağışlı havanın etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden peş peşe uyarılar geldi. Son değerlendirmelere göre sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken bazı bölgeler için sarı kodlu uyarı verildi.