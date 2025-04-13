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Haberler Yaşam Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ uyarısı geldi! O illerimizde yaşayanlar dikkat
Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:30 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 12:30

Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ uyarısı geldi! O illerimizde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki haftaya ilişkin 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Yayınlanan raporda pek çok il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı verildi. Peki, yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Hangi illerimizde kar yağışı görülecek? İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu

Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ uyarısı geldi! O illerimizde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yurdun belli kesimlerinde kar yağışları etkisini gösterecek. Hafta başında etkili olacak kar yağışının ise ilerleyen günlerde sona ermesi ve yurt genelinde kar yağışı görülmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ uyarısı geldi! O illerimizde yaşayanlar dikkat

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan tahminlere göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimleri yağışlı geçecek. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

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Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ uyarısı geldi! O illerimizde yaşayanlar dikkat

Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmakta.

Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ uyarısı geldi! O illerimizde yaşayanlar dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerde başlamak üzere artması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ uyarısı geldi! O illerimizde yaşayanlar dikkat

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (14 NİSAN PAZARTESİ)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı hava durumu raporuna göre; yarın yurdun iç ve doğu kesimlerinde kar yağışı ve sağanak yağış etkili olacak. Yurdun batı kesiminde ise güneşli hava etkisini gösterecek. İşte MGM'nin yeni hafta için yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu;