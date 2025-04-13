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Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ uyarısı geldi! O illerimizde yaşayanlar dikkat
Giriş Tarihi: 13.04.2025 12:30
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
12:30
Meteoroloji’den son dakika ‘kar yağışı’ uyarısı geldi! O illerimizde yaşayanlar dikkat
Meteoroloji Genel Müdürlüğü önümüzdeki haftaya ilişkin 5 günlük hava durumu raporunu paylaştı. Yayınlanan raporda pek çok il için kar ve karla karışık yağmur uyarısı verildi. Peki, yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Hangi illerimizde kar yağışı görülecek? İşte MGM'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporu