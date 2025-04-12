Meteoroloji’den yeni kar uyarısı yapıldı! Marmara dahil birçok bölgeyi vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, (Erzincan haric) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Sakarya, Giresun, Artvin, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor