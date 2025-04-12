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Meteoroloji'den yeni kar uyarısı yapıldı! Marmara dahil birçok bölgeyi vuracak
Giriş Tarihi: 12.04.2025 21:25
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
21:39
Meteoroloji'den yeni kar uyarısı yapıldı! Marmara dahil birçok bölgeyi vuracak
Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 4 il için yeni kar alarmı verildi. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak? İşte hava durumuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...