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Haberler Yaşam Meteoroloji'den yeni kar uyarısı yapıldı! Marmara dahil birçok bölgeyi vuracak
Giriş Tarihi: 12.04.2025 21:25 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 21:39

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı yapıldı! Marmara dahil birçok bölgeyi vuracak

Kar yağışı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre 4 il için yeni kar alarmı verildi. Peki yeni haftada hava durumu nasıl olacak? Hangi illere kar yağacak? İşte hava durumuyla ilgili merak edilen tüm detaylar...

Meteoroloji’den yeni kar uyarısı yapıldı! Marmara dahil birçok bölgeyi vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün akşam saatlerinden itibaren Kastamonu'nun kuzeyi ile Bartın, Karabük ve Sinop illerinin 400 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde kuvvetli kar bekleniyor.

Meteoroloji’den yeni kar uyarısı yapıldı! Marmara dahil birçok bölgeyi vuracak

Ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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Meteoroloji’den yeni kar uyarısı yapıldı! Marmara dahil birçok bölgeyi vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, (Erzincan haric) Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bilecik, Sakarya, Giresun, Artvin, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor

Meteoroloji’den yeni kar uyarısı yapıldı! Marmara dahil birçok bölgeyi vuracak

Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Meteoroloji’den yeni kar uyarısı yapıldı! Marmara dahil birçok bölgeyi vuracak

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerimizden başlamak üzere artması bekleniyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.