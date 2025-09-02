Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler
Giriş Tarihi: 02.09.2025 14:48 Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:16

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Tasavvuf edebiyatı denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi, şair kimliğinin yanı sıra döneminin önemli ilahiyatçıları arasında yer alır. Bu sebeple Mevlana sözleri içerdiği derin anlamlar sebebiyle yediden yetmişe herkes tarafından ilgi görmektedir. Eserlerinde Allah aşkı ile dünyevi duyguları harmanlayan Hz. Mevlana'nın 7 öğüdü çağlar aşarak günümüze kadar ulaşmıştır. İşte, insanlık, ahlak, aşk, hayat hakkında Mevlana'dan ibretlik sözler.

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Tasavvuf edebiyatının temel taşlarından biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin sözleri birer nasihat niteliği taşımaktadır. Afganistan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen ünlü şair, Türk-İslam medeniyeti ve tasavvuf edebiyatının önde gelen isimlerindendir. Hal böyle olunca insanlık, ahlak, aşk, hayat hakkında kaleme alınmış Mevlana sözleri günümüzde de değerini korumaktadır. İşte en güzel Mevlana sözleri ve 7 öğüdü;

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

En Güzel Mevlana Sözleri

İşte, Türk edebiyatında ve tasavvuf tarihinde iz bırakan Mevlana Celaleddin Rumi'nin en güzel ve en kıymetli sözleri;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Mevlana'nın 7 Öğüdü

  • Cömertlik ve yardım etme konusunda akarsu gibi ol
  • Şefkat ve merhamette güneş gibi ol
  • Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol
  • Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol
  • Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol
  • Hoşgörülülükte deniz gibi ol
  • Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol
Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Sevgiden, tortulu bulanık sular arı-duru bir hale gelir.

Sevgiden, dertler şifa bulur.

Ölüler dirilir.

Sevgiden, padişahlar kul olur.

Bu sevgide bilgi neticesidir...

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Gönlüm dilime dargın, dilim gönlüme

Gönlüm duygularını anlatamadığı için kızarken dilime;

Dilim anlatamayacağı şeyleri düşündüğü için kızıyor gönlüme...

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Dediler ki: Gözden ırak olan gönülden de ırak olur.

Dedim ki: Gönüle giren gözden ırak olsa ne olur?

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Ey can, aklını başına devşir.

Ölümden korkup kaçarsın ya; doğrusu sen kendinden korkmaktasın.

Olmaz dediğin ne varsa hepsi olur. Düşmem dersin düşersin, şaşmam dersin şaşarsın. Öldüm der durur, yine de yaşarsın...

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

En Güzel Mevlana Sözleri

Dua ederken O'na kırık bir gönülle el kaldır. Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. (Mesnevî, 5/0493.)

Sabır ilacı gözlerin perdesini yakar; göğüsleri, gönülleri de yarıp açar. (Mesnevî, 2/0071.)

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Kusur bulmak için bakma birine, bulmak için bakarsan bulursun, kusuru örtmeyi marifet edin kendine. İşte o zaman kusursuz olursun.

Her kim aşk ile yanıp tutuşmamışsa o, uçamayan kanatsız kuş gibidir.

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Denizi gören göz başka, köpüğü gören göz başkadır. Köpüğü bırak da denizin gözüyle bak sen!

Köpükler, gece-gündüz denizden meydana gelir, onları deniz harekete geçirir.

Fakat ne şaşılacak şey ki, sen köpüğü görüyorsun da denizi görmüyorsun.

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Acı, acıyla iyileşir. Aşk ise daha büyük bir aşkla.

Allah(c.c)'a ulaşacak birçok yol var. Ben Aşk'ı seçtim.

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun.

Yürek yorulunca ter gözden akar.

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Kalp deniz, dil kıyıdır. Denizde ne varsa kıyıya o vurur.

Üzülme herkes ölür kimi toprağa gömülür, kimi yüreğe.

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.

Bize gözün değil, gönlün gördüğü yürek gerek.

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Ben kimim. Beni söylediklerimde arama. Ben söylemediklerimde gizliyim, görmediğin koskoca derya gönlümdür. Gördüğün sahil ise dilim. Kıyılarıma vuran dalgalarıma şaşma. Onlar Aşk'tan gel-git'im. Beni Mecnun'dan Leyla'dan sorma. Ben yalnız Mevla'dan bir izim

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Kapı açılır sen yeter ki vurmayı bil. Ne zaman? Bilmem. Yeter ki o kapıda durmayı bil.

İki çeşit arı da aynı yerden yer, fakat birinden bal olur ötekinden zehir. (Mesnevî, 1/0268.)

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Güzeli güzel yapan 'edep'tir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir.

Kızgınlıkla gönüllere ateş saldın mı cehennem ateşinin aslı oldun gitti. (Mesnevî, 3/3472.)

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Yapraksız kaldın diye gövdeni kestirme.
Zira bu işin baharı var..

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Ok gibi doğru ol da yaydan kurtul.

Çünkü her doğru okun, yaydan fırlayacağına şüphe yoktur.

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Söz söylemek için önce dinlemek gerekir. Söze, kulak verme yolundan gir.

Testinin şekliyle ne vakte dek oyalanıp duracaksın! Testinin nakşından geç; ırmağa, suya yürü. (Mesnevî, 2/1021.)

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Dinleme ihtiyacı olmaksızın anlaşılan söz, ancak tamahsız ve ihtiyaçsız olan Allah'ın sözüdür.

Ateş gizlidir, zevki meydanda. Dumanı sonunda meydana çıkar.

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Fakat harap olmaktan niye gamlanayım? Harabenin altında padişah hazinesi var!

Dünyanın lütfetmesi ve yaltaklanması, hoş bir lokmadır, ama az ye. Çünkü ateşten bir lokmadır!

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Olabilir ki son nefeste bir dem inayete erişirsin. O inayet, seni sırdaş eder.

Nefis, çok övülmesi yüzünden firavunlaştı. Alçak gönüllü, hor, hakir ol; ululuk taslama!

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Elinden geldikçe kul ol, sultan olma! Top gibi zahmet çekici ol, çevgân olma!

Yoksa; senin bu letâfetin, bu güzelliğin kalmayınca o, seninle düşüp kalkanlar, senden usanırlar.

Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler

Ey çarelere başvuran, ölünün gözü nasıl cana bakarsa sen de gözünü lâmekan alemine çevir, aklını başına al.

Aslından uzak düşen kişi, yine vuslat zamanını arar