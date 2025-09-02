Haberler
Yaşam
Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler
Giriş Tarihi: 02.09.2025 14:48
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:16
Mevlana Sözleri - İnsanlık, Ahlak, Aşk, Hayat Hakkında Mevlana’dan İbretlik Sözler
Tasavvuf edebiyatı denince akla gelen ilk isimlerden biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi, şair kimliğinin yanı sıra döneminin önemli ilahiyatçıları arasında yer alır. Bu sebeple Mevlana sözleri içerdiği derin anlamlar sebebiyle yediden yetmişe herkes tarafından ilgi görmektedir. Eserlerinde Allah aşkı ile dünyevi duyguları harmanlayan Hz. Mevlana'nın 7 öğüdü çağlar aşarak günümüze kadar ulaşmıştır. İşte, insanlık, ahlak, aşk, hayat hakkında Mevlana'dan ibretlik sözler.