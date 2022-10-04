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Haberler Yaşam Mevlid Kandili mesajları 2022: Kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller!
Giriş Tarihi: 04.10.2022 15:21 Güncelleme Tarihi: 04.10.2022 15:27

Mevlid Kandili mesajları 2022: Kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller!

İslam alemi, yılın son kandilini idrak etmek için hazırlanıyor. Sevdiklerine Hayırlı Kandiller dilemek isteyen Müslümanlar, en yeni, resimli, uzun, kısa, ayetli, dualı Mevlid Kandili mesajları araştırması yapıyor. Bu noktada Mevlid Kandili mesajları ve sözleri görselleriyle birlikte araştırılmaya başladı. En güzel, hadisli, dualı, ayetli, resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri seçeneklerini sizler için derledik. İşte, 2022 en güzel Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller mesajı seçenekleri…

Mevlid Kandili mesajları 2022: Kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller!

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri, yılın son kandili için derlendi. Arkadaşlarına, akrabalarına, eşe dosta Hayırlı Kandiller mesajı göndermek isteyen vatandaşlar, en güzel, anlamlı, dualı, ayetli, resimli Mevlid Kandili mesajları ve dini sözler araştırmalarına başladı. En özel Mevlid Kandili mesajı seçeneklerini sosyal medyada paylaşabilir ve SMS olarak gönderebilirsiniz. İşte, dualı, anlamlı, ayetli, hadisli, en güzel, kısa, uzun, resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2022 ile Kandiliniz Mübarek Olsun!

Mevlid Kandili mesajları 2022: Kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller!

2020 EN GÜZEL RESİMLİ KANDİL MESAJLARI

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınız Rabbin yüce katına iletilmisine vesile olan Mevlüt kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim bizi özünden iman eden gözünden düşmeyen kullarından eylesin. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

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Mevlid Kandili mesajları 2022: Kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller!

Dertlerimiz kum tanesi kadar küçük, sevinçlerimiz nisan yağmuru kadar bol olsun. Bu mübarek geceniz sevapla dolsun. Mevlid Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin feyzi üzerinize rahmeti geçmişinize bereketi evinize nuru ahiretinize sıcaklığı yuvanıza dolsun, kandiliniz mübarek olsun!

Mevlid Kandili mesajları 2022: Kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller!

Yüce Allah'ım, nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Mevlid Kandili"nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çeki düzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz. Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun.. Mevlid kandiliniz mübarek olsun!

Mevlid Kandili mesajları 2022: Kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözleri ile Hayırlı Kandiller!

"Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür."
Mübarek Mevlid Kandiliniz mübarek olsun...

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