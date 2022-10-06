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Giriş Tarihi: 06.10.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 06.10.2022 15:41

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi, 7 Ekim ne kandili? 2022 Diyanet Kandil günleri tarihleri

''Mevlid Kandili ne zaman?'' sorusu, İslam alemi tarafından gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Rebiülevvel ayının 11'inci gününe denk gelen Mevlid Kandili, bu yıl hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya geldiği gün olarak kabul edilen bu mübarek gece, bu yıl da bolca dua ve ibadetlerle idrak edilecek. Mevlid Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimi ile belli oldu. Peki, bu yıl Mevlid Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, 7 Ekim ne kandili? İşte, 2022 Diyanet Kandil günleri tarihleri…

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi, 7 Ekim ne kandili? 2022 Diyanet Kandil günleri tarihleri

İslam alemi için oldukça önem arz eden günlerden biri olan Mevlid Kandili için geri sayım başladı. Yılın son kandili olan Mevlit Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) doğumunu ifade ediyor. Bu mübarek gecenin faziletinden nasiplenmek isteyen Müslümanlar, ''Mevlid Kandili ne zaman idrak edilecek? Bugün kandil mi, 7 Ekim ne kandili?'' sorularına yanıt arıyor. Bu özel günde namazlar kılınacak, eller semaya açılıp dualar edilecek, ibadetler yerine getirilecek. Kandil günleri tarihleri, Diyanet'in yayımladığı dini günler takvimi ile belli oluyor. İşte, 2022 Diyanet takvimi ile Mevlit Kandili tarihi...

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi, 7 Ekim ne kandili? 2022 Diyanet Kandil günleri tarihleri

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

Kandil günleri tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile belli olmuştu.

Her yıl Rebiülevvel ayının 12'inci gününe denk gelen Mevlid Kandili'nin bu yıl idrak edileceği tarih belli oldu.

2022 dini günler takvimine göre; Hz. Muhammed'in doğumu üzerine kutlanan Mevlid Kandili bu yıl 7 Ekim 2022 Cuma günü idrak edilecek.

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Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi, 7 Ekim ne kandili? 2022 Diyanet Kandil günleri tarihleri

MEVLİD KANDİLİNDE NE OLDU?

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) doğduğu geceye Mevlid Gecesi denir. Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifi dolayısıyla Rebiyülevvel ayının 12'nci günü idrak edilen Mevlit Kandili, İslam dünyasının önemli gün ve geceleri arasında yer alıyor. Dünyanın her kesiminden Müslümanlar, her sene bu geceyi Mevlid Kandili olarak kutlamaktadır.

Sözlükte "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelen mevlit, İslam kültüründe özellikle Hazreti Muhammed'in doğumunu, bu kapsamda yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade etmek için kullanılıyor.

Mevlid Kandili de bu sebeple İslam dini içinde en özel günler arasında yer alıyor.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi, 7 Ekim ne kandili? 2022 Diyanet Kandil günleri tarihleri

MEVLİD KANDİLİ ANLAMI VE ÖNEMİ NEDİR?

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamber'in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi, 7 Ekim ne kandili? 2022 Diyanet Kandil günleri tarihleri

O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

Sevgili Peygamberimizin tebliğ ettiği İslâm dini ile dünya aydınlandı, tek Allah inancı ile kalpler nurlandı. Eşitlik, adalet ve kardeşlik geldi. O'na inanan toplumlar gerçek huzura kavuştu. O'nun doğduğu gece, insanlığın kurtuluşu için çok hayırlı ve mübarek bir başlangıçtır.

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