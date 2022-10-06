Mevlid Kandili ne zaman, hangi gün idrak edilecek? Bugün kandil mi, 7 Ekim ne kandili? 2022 Diyanet Kandil günleri tarihleri

''Mevlid Kandili ne zaman?'' sorusu, İslam alemi tarafından gündemde yoğun bir şekilde araştırılıyor. Rebiülevvel ayının 11'inci gününe denk gelen Mevlid Kandili, bu yıl hangi güne denk geliyor merak ediliyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) dünyaya geldiği gün olarak kabul edilen bu mübarek gece, bu yıl da bolca dua ve ibadetlerle idrak edilecek. Mevlid Kandili tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2022 dini takvimi ile belli oldu. Peki, bu yıl Mevlid Kandili ne zaman? Bugün kandil mi, 7 Ekim ne kandili? İşte, 2022 Diyanet Kandil günleri tarihleri…