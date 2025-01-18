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Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın babası SABAH'a konuştu! İlkan Karaman'ın en büyük hayalini açıkladı
Giriş Tarihi: 18.01.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 18.01.2025
06:39
Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın babası SABAH'a konuştu! İlkan Karaman'ın en büyük hayalini açıkladı
Muğla'da alkollü sürücü Emre Ali Önder'in çarparak ölümüne neden olduğu milli basketbolcu İlkan Karaman'ın (34) acılı babası İlhan Karaman duygularını SABAH ile paylaştı. Acılı baba Karaman, "Oğlumun katilinin tutuklanması hem benim hem de sevenlerinin yüreğine su serpti. Artık sürücü elini kolunu sallayarak gezemeyecek. İlkan mezarında rahat uyuyacak" dedi. İlkan'ın çocukları çok sevdiğini anlatan İlhan Karaman, "Kendi gibi sporcular yetiştirmek istiyordu. En büyük hayali spor okulu açmaktı. İlkan'ın hayalini eşim ve küçük oğlumla birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. Öte yandan SABAH, İlkan Karaman'ın kazadan bir hafta önce İzmir Sasalı'da babası İlhan, kardeşi Oğulcan (15) köpekleri Kömür ve Reyna ile birlikte çekildiği son fotoğrafa ulaştı.