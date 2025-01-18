Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın babası SABAH'a konuştu! İlkan Karaman'ın en büyük hayalini açıkladı
Giriş Tarihi: 18.01.2025 06:37 Güncelleme Tarihi: 18.01.2025 06:39

Milli basketbolcu İlkan Karaman'ın babası SABAH'a konuştu! İlkan Karaman'ın en büyük hayalini açıkladı

Muğla'da alkollü sürücü Emre Ali Önder'in çarparak ölümüne neden olduğu milli basketbolcu İlkan Karaman'ın (34) acılı babası İlhan Karaman duygularını SABAH ile paylaştı. Acılı baba Karaman, "Oğlumun katilinin tutuklanması hem benim hem de sevenlerinin yüreğine su serpti. Artık sürücü elini kolunu sallayarak gezemeyecek. İlkan mezarında rahat uyuyacak" dedi. İlkan'ın çocukları çok sevdiğini anlatan İlhan Karaman, "Kendi gibi sporcular yetiştirmek istiyordu. En büyük hayali spor okulu açmaktı. İlkan'ın hayalini eşim ve küçük oğlumla birlikte gerçekleştireceğiz" dedi. Öte yandan SABAH, İlkan Karaman'ın kazadan bir hafta önce İzmir Sasalı'da babası İlhan, kardeşi Oğulcan (15) köpekleri Kömür ve Reyna ile birlikte çekildiği son fotoğrafa ulaştı.

Ceyhan TORLAK
Milli basketbolcu İlkan Karaman’ın babası SABAH’a konuştu! İlkan Karaman’ın en büyük hayalini açıkladı

Basketbol Süper Ligi'nde yıllarca birçok takımda forma giyen, aynı zamanda bir dönem A Milli Takım'da oynayan İlkan Karaman, Muğla'nın Datça ilçesinde ev kiraladı. Karaman, eşyalarını Datça'ya taşıdı. Buradaki bir akaryakıt istasyonunun önünden geçen yıl 8 Eylül'de saat 02.30 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen Karaman'a, inşaat mühendisi Emre Ali Önder'in kullandığı otomobil çarptı.

Milli basketbolcu İlkan Karaman’ın babası SABAH’a konuştu! İlkan Karaman’ın en büyük hayalini açıkladı

Kazada yaralanan Karaman, kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Kazanın ardından kaçan Önder, 2 saat sonra Datça Devlet Hastanesi'nin önünde yakalandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli basketbolcu İlkan Karaman’ın babası SABAH’a konuştu! İlkan Karaman’ın en büyük hayalini açıkladı

Muayenesinde 1,19 promil alkollü olduğu belirlenip, gözaltına alınan Önder, tutuklandı. Geçtiğimiz hafta tahliye edilen Önder hakkında daha sonra tekrar yakalama kararı çıkartıldı ve tutuklandı.

Milli basketbolcu İlkan Karaman’ın babası SABAH’a konuştu! İlkan Karaman’ın en büyük hayalini açıkladı

ACILI BABA DUYGULARINI SABAH İLE PAYLAŞTI

İlkan Karaman'ın Tekirdağ'da yaşayan babası İlhan Karaman, duygularını SABAH ile paylaştı.

Milli basketbolcu İlkan Karaman’ın babası SABAH’a konuştu! İlkan Karaman’ın en büyük hayalini açıkladı

Acılı baba Karaman, "Oğlumun katilinin tutuklanması bir nebze olsun acımı azalttı. Ne olursa olsun oğlum geri gelmeyecek. Ancak sürücünün tutuklanması benim ve sevenlerinin yüreğine su serpti."

SON DAKİKA