Milli boksör Görkem Kaynar’ın kalbiyle hayat buldu: Kalp atışını dinlemek bir mucize!

"HABERİ ALINCA ÇOK HEYECANLANDIM"

Milli boksör Görkem Kaynar sayesinde hayata bağlanan Ferit Azimli, "Yemek yapıyordum, tam yemeğimi yiyecektim o esnada kalp nakil koordinatörümüz aradı. 'Nakil çıktı, hastaneye gelmen gerekiyor' dedi. Çok heyecanlandım. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi, gerçek mi diye çok heyecan yaşadım. Artık zamanı dedim ve kalkıp geldim. Kalp nakli için çağrılan 3 kişiydik. Testler yapıldı. Bana uyumlu çıktı. Hemen ameliyata alındım" dedi.

