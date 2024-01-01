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Haberler Yaşam Milli boksör Görkem Kaynar’ın kalbiyle hayat buldu: Kalp atışını dinlemek bir mucize!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 11:20

Milli boksör Görkem Kaynar’ın kalbiyle hayat buldu: Kalp atışını dinlemek bir mucize!

Azerbaycanlı Ferit Azimli, kalp yetmezliği ile dünyaya geldi. 2018'de de kalp krizi geçirdi. O günden beri kalp pili takılan gencin yaşaması için tek yol, nakildi. Ferit Azimli'nin yıllardır beklediği o haber, 26 Kasım'da geldi! Trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden milli boksör Görkem Kaynar'ın kalbi, Türk doktorları tarafından Azimli'ye nakledildi. Adeta yeniden doğan gencin sözleri yüreklere işledi: Kalp atış sesini dinlemek mucize!

DHA
Milli boksör Görkem Kaynar’ın kalbiyle hayat buldu: Kalp atışını dinlemek bir mucize!

Yüreklere dokunan haber İstanbul'dan geldi… Azerbaycan'ın Bakü kentinde doğan Ferit Azimli, kalp yetmezliği hastalığıyla dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini Azerbaycan'da tamamlayan Azimli, 2016 yılında İstanbul'da bir üniversitede Radyo Sinema ve Televizyon Bölümü'ne yerleşti. Ancak Ferit Azimli, 2018'de kalp krizi geçirdi. O günden beri kalp pili takılan gencin yaşaması için tek yol, nakildi.

Milli boksör Görkem Kaynar’ın kalbiyle hayat buldu: Kalp atışını dinlemek bir mucize!

Akdeniz Üniversitesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü'nde organ nakli sırasına kaydolan Azimli'ye bir süre sonra AÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Bayezid ve ekibi tarafından yapay kalp takıldı. Eğitimini yarıda bırakıp Antalya'ya taşınan Ferit Azimli, Akdeniz Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü kazandı. Azimli, 2020 yılında ise Türk vatandaşlığına geçti.

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Milli boksör Görkem Kaynar’ın kalbiyle hayat buldu: Kalp atışını dinlemek bir mucize!

Gencin, doğduğu günden beri beklediği kalp ise 24 Kasım akşamı geldi.

Milli boksör Görkem Kaynar’ın kalbiyle hayat buldu: Kalp atışını dinlemek bir mucize!

Isparta'da trafik kazası geçiren ve kurtarılamayan milli boksör Görkem Kaynar'ın kalbi, Ferit Azimli'ye nakledildi.

Milli boksör Görkem Kaynar’ın kalbiyle hayat buldu: Kalp atışını dinlemek bir mucize!

"HABERİ ALINCA ÇOK HEYECANLANDIM"

Milli boksör Görkem Kaynar sayesinde hayata bağlanan Ferit Azimli, "Yemek yapıyordum, tam yemeğimi yiyecektim o esnada kalp nakil koordinatörümüz aradı. 'Nakil çıktı, hastaneye gelmen gerekiyor' dedi. Çok heyecanlandım. Gerçekten böyle bir şey olabilir mi, gerçek mi diye çok heyecan yaşadım. Artık zamanı dedim ve kalkıp geldim. Kalp nakli için çağrılan 3 kişiydik. Testler yapıldı. Bana uyumlu çıktı. Hemen ameliyata alındım" dedi.

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