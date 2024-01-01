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Milli boksör Görkem Kaynar’ın kalbiyle hayat buldu: Kalp atışını dinlemek bir mucize!
Giriş Tarihi: 01.01.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
11:20
Milli boksör Görkem Kaynar’ın kalbiyle hayat buldu: Kalp atışını dinlemek bir mucize!
Azerbaycanlı Ferit Azimli, kalp yetmezliği ile dünyaya geldi. 2018'de de kalp krizi geçirdi. O günden beri kalp pili takılan gencin yaşaması için tek yol, nakildi. Ferit Azimli'nin yıllardır beklediği o haber, 26 Kasım'da geldi! Trafik kazası geçiren ve hayatını kaybeden milli boksör Görkem Kaynar'ın kalbi, Türk doktorları tarafından Azimli'ye nakledildi. Adeta yeniden doğan gencin sözleri yüreklere işledi: Kalp atış sesini dinlemek mucize!