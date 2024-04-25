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Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 13:48 Güncelleme Tarihi: 25.04.2024 13:54

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

Okullarda yeni müfredat için düğmeye basıldı. Son yılların en kapsamlı çalışmasında bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geçiliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek beklenen tarihi duyurdu. Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli olarak uygulanacak yeni müfredat geliyor. İşte yeni müfredatın detayları.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

Milli Eğitim Bakanı son yılların en kapsamlı müfredat değişikliğini duyurdu. Ders içerikleri sadeleştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adındaki yeni müfredat geliyor. Yeni müfredatın ne zaman başlayacağı merak edilirken MEB müfredat değişikliğiyle ilgili açıklama Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'den geldi. Yeni müfredat ile bilimsel, sosyal, kavramsal, duygusal tüm beceriler bir örgü içinde çalışacak. Peki, müfredat 2024 ne zaman değişecek? İşte detaylar.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

ÇALIŞMALAR TAMAMLANDI!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin eylül ayı itibariyle kademeli olarak uygulanacak yeni müfredat ile ilgili hazırlıkların tamamlandığını açıklamıştı. İçeriğin sadeleştiği ama ders saatlerinde değişikliğe gidilmeyen yeni müfredat ilk olarak okul öncesi, 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak.

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Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

DEVAMSIZLIK DEĞİŞMEYECEK!

Devamsızlık konusunda affın gündemlerinde olmadığını da söyleyen Milli Eğitim Bakanı, "Aldığımız tedbirlerle öğrencilerin devamsızlığında ciddi düşüşler gördük. Bu nedenle devamsızlık konusunda ısrarcıyız. Af gündemimize gelmeyecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

OKULLARDA YENİ MÜFREDAT NE ZAMAN UYGULANACAK?
Bakan Tekin, yeni müfredatın uygulamaya gireceği tarihi açıkladı:

Bakan Tekin, "Yeni müfredat çalışmayı yarın (26 Nisan) öğleden sonra kamuoyuyla paylaşacağız. 'https://gorusoneri.meb.gov.tr' adresinden görüş ve öneriler sunulabilir." dedi. Yeni müfredatın bir hafta askıda olacağı belirtildi.

Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

ÖNCE 1. 5. VE 9. SINIFLARDA BAŞLAYACAK!

Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağız. Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil.

Herhangi bir dersin haftalık saatinde yapacağımız bir saatlik değişiklik belki on binlerce öğretmenimizi etkileyecek. Buna ihtiyaç da yok zaten. Norm kadro fazlası olmayacak, çalışmalarımız bu yönde."

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