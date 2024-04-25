Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...

ÖNCE 1. 5. VE 9. SINIFLARDA BAŞLAYACAK!

Yani okul öncesi, 1, 5 ve 9'uncu sınıflarda başlayacağız. Öğretmenlerle görüşmelerimizde mevcut müfredatın yetişmesinin mümkün olmadığı dile getiriliyor. Bu nedenle ders içeriklerinin azaltılması, sadeleştirilmesi söz konusu olacak, ders ve ders saati değil.

Herhangi bir dersin haftalık saatinde yapacağımız bir saatlik değişiklik belki on binlerce öğretmenimizi etkileyecek. Buna ihtiyaç da yok zaten. Norm kadro fazlası olmayacak, çalışmalarımız bu yönde."