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Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...
Giriş Tarihi: 25.04.2024 13:48
Güncelleme Tarihi: 25.04.2024
13:54
Milli Eğitim Bakanı duyurdu: Önce 1. 5. ve 9. sınıflarda başlayacak! 2-3-4-6-7-8- 10-11-12. sınıflara da gelecek! Öğrenciler...
Okullarda yeni müfredat için düğmeye basıldı. Son yılların en kapsamlı çalışmasında bilgi temelli müfredattan beceri örgüsü temelli müfredata geçiliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yeni müfredat hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek beklenen tarihi duyurdu. Okul öncesi, ilkokul birinci, ortaokul beşinci ve lise dokuzuncu sınıflardan itibaren kademeli olarak uygulanacak yeni müfredat geliyor. İşte yeni müfredatın detayları.