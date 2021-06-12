Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Okullar ne zaman kapanacak, karneler ne zaman verilecek? 2021 Yaz tatili ne zaman başlıyor?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okulların kapanma tarihi, yaz tatili tarihi detayları son dakika olarak duyuruldu. Koronavirüs salgını sebebiyle uzaktan eğitim alan öğrenciler kademeli normalleşme sürecinde yüz yüze eğitime geçmeye başladı. 2020-2021 eğitim öğretim yılının sona ereceği tarih merak edilmeye başlanırken okullar ne zaman kapanacak, okullar kapanıyor mu sorusuna yanıt aranıyor. Bakan Selçuk geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada karnelerin verileceği tarih için Temmuz ayını duyurdu. Peki Okullar ne zaman kapanacak? Karneler ne zaman verilecek, 2021 Yaz tatili ne zaman? İşte MEB Ziya Selçuk açıklamaları ile son gelişmeler…