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Haberler Yaşam Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili ne zaman sorusuna flaş yanıt! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?
Giriş Tarihi: 08.05.2021 14:19 Güncelleme Tarihi: 08.05.2021 14:21

Milli Eğitim Bakanı ’tan sorusuna flaş yanıt! , yaz tatili ne zaman?

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi , sorusuna ait yanıtları sorguluyor. Salgın sebebiyle uzun süre uzaktan eğitim gören öğrenciler havaların ısınmasıyla beraber okullarda yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu sene 15 gün sürmesi beklenen yarıyıl yani sömestr tatili, Nisan ara tatili ile birleştirilmiş ve üç hafta uygulanmıştı. , okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verirken karneleri alacak öğrenciler sabırsızla araştırmalara başladı. Bu kapsamda; Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? İşte MEB 'tan yaz tatili ve okullar ile ilgili son durum açıklamaları…

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili ne zaman sorusuna flaş yanıt! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

Mayıs ayına girmemizle birlikte öğrenciler ve velileri yaz tatili tarihi araştırmalarına başladı. Normal şartlarda Haziran ayında tatile giren öğrenciler için bu seneki tarih biraz ileriye taşındı. Son olarak Bakan Selçuk katıldığı bir programda hem sınavların durumuna ilişkin hem de yaz tatili başlangıcına yönelik açıklamalarda bulundu. İlk dönemi uzaktan eğitimle tamamlayan öğrenciler yaz tatili için geri sayıma geçti. için tarih vererek Temmuz ayını işaret eden Milli Eğitim Bakanı tarafından başlayacak, soruları da netlik kazandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili ne zaman sorusuna flaş yanıt! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk okulların kapanacağı tarih ile ilgili, "Öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." bilgisini paylaştı.

YAZ TATİLİ NE ZAMAN, OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Bakanı , nisan ayında bir ara tatil verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine, "15 Şubat'taki iki haftayı üç hafta yaptık. Yani bu ara tatili alarak oraya ekledik ve bir ara tatilden ziyade hatta okulun uzatılmasıyla ilgili de planlamalarımız var. Bizim okullarımız seminer dönemi dahil, 2 Temmuz'da bitiyor ama öğrenciler ondan önceki haftalarda bırakıyorlar. Ama bu sefer öğrencilerimizi 2 Temmuz'a kadar okulda tutmakla ilgili planlama çalışmaları var. Ara tatil yok." diye konuştu.

Aslında desteklemeyi, telafiyi zaten süreçte yaptıklarını, destekleme ve yetiştirme kurslarını hep açık tutmalarının aslında bir telafi olduğunu aktaran Selçuk, "Biz her bir öğrencinin durumunun ne olduğunu, canlı derse katılımını ya da çeşitli ödevlere olan yaklaşımını, süreçteki birtakım özelliklerini, geçmişteki notlarını bunların hepsini biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili ne zaman sorusuna flaş yanıt! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin belirli bir tarihi olduğunu dile getiren Selçuk, "Örneğin lise veya ortaokul öğrencilerinin nisan sonunda notlarının tamamlanmasını bekleriz. Ondan sonra karneyle ilgili çalışmalar başlar. Liselerde daha karne vermedik. Bu duruma göre nasıl bir ihtiyaç doğarsa, şunu net söylemem lazım. 'Önceden bir şey söylüyoruz da bunu asla değiştirmiyoruz.' gibi bir durumumuz yok. Karnenin tarihini de ona göre düzenleriz. Duruma bir bakmamız lazım. Süreci izlememiz lazım. Vakalara ilişkin tabloda çok daha farklı bir durum ortaya çıkacak ve biz yeniden kararlarımızı yeniden gözden geçirmek durumunda kalacağız." diye konuştu.

Selçuk, karnelerin 1-2 hafta önce veya sonra verilmesinin kendileri açısından çok büyük problem olmadığını dile getirerek, "Bizde üniversite sınavını kazanmış fakat geçen sene lise mezuniyetinin notlarıyla ilgili sorumluluk dersi olduğu için henüz daha karnesini alamamış binlerce çocuk var." dedi.Bakan Selçuk, "Bir nesil kayıp gibi iddialar da var. Gerçekten öyle bir risk var mı? Geçen yıl veya bu yıl okula yeni başlayan çocuklar okumayı, yazmayı öğrendiler mi?' sorusunu yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili ne zaman sorusuna flaş yanıt! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

Kendisinin de en büyük meraklarından birinin de bu konu olduğunu dile getiren Selçuk, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Okul okul, sınıf sınıf dolaşıyorum. İlkokul 1'lerin okumasıyla ilgili öğretmenlerimizin başlangıçta bir inancı yoktu. Meslektaşlarım, beraberiz, onların adına da rahatlıkla söylüyorum. 'Bu olmaz.' diyorlardı. 'Uzaktan okuma olmaz, biz yapamayız bunu.' diyorlardı. Zaman geçti, ocaktan itibaren inanılmaz bir şey oldu, mesafe aldılar.

Şimdi, diyorlar ki 'Okumayı kesinlikle hallettik, yazmada bazı sorunlarımız var.' diyorlar. Benim gördüğüm şey bu. Yazma biraz daha bire bir çalışmayı, geri bildirim vermeyi gerektiren bir durum. 'Onu da yüz yüze başladığında hallederiz.' diyorlar. Ben deneme yapıyorum. Sınıflara giriyorum. 'Kuzum okur musun?' diyorum. Emin olun, çok güzel okuyorlar."

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili ne zaman sorusuna flaş yanıt! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

SINAVLAR NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" dedi. Sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (),resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi.

Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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