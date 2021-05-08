Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan yaz tatili ne zaman sorusuna flaş yanıt! Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman?

Milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisi yaz tatili ne zaman, okullar ne zaman kapanacak sorusuna ait yanıtları sorguluyor. Salgın sebebiyle uzun süre uzaktan eğitim gören öğrenciler havaların ısınmasıyla beraber okullarda yaz tatilinin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Bu sene 15 gün sürmesi beklenen yarıyıl yani sömestr tatili, Nisan ara tatili ile birleştirilmiş ve üç hafta uygulanmıştı. MEB, okulların ne zaman kapanacağına yönelik tarih verirken karneleri alacak öğrenciler sabırsızla araştırmalara başladı. Bu kapsamda; Okullar ne zaman kapanacak, yaz tatili ne zaman? İşte MEB Ziya Selçuk'tan yaz tatili ve okullar ile ilgili son durum açıklamaları…