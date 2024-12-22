MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) PERSONEL ALIMI YAPACAK: 50 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvuruda bulunabilmesi için 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. İlan edilen 19 branş arasında bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk ve eğitim bilimleri gibi çeşitli alanlar bulunuyor.