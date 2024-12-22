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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) PERSONEL ALIMI YAPACAK: 50 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
13:29
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) PERSONEL ALIMI YAPACAK: 50 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yayınlanan ilan ile personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Peki,Millî Eğitim Bakanlığı uzman yardımcısı alımı ne zaman, şartları neler?