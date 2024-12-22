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Giriş Tarihi: 22.12.2024 13:29 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 13:29

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI (MEB) PERSONEL ALIMI YAPACAK: 50 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorlarında mercek altına aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet adresinde yayınlanan ilan ile personel alımına ilişkin detaylar belli oldu. Peki,Millî Eğitim Bakanlığı uzman yardımcısı alımı ne zaman, şartları neler?

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL ALIMI YAPACAK: 50 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı alımı gerçekleştireceğini kamuoyuna duyurdu. ÖSYM Başkanlığınca yapılacak yerleştirme ile Bakanlık bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk, eğitim bilimleri gibi branşların yer aldığı 19 farklı alanda alımları gerçekleştirecek.Yayımlanan ilanın ardından başvuru işlemlerini tamamlamak isteyen adaylar araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte, ayrıntılar...

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL ALIMI YAPACAK: 50 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

MEB PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 19 farklı alanda 50 milli eğitim uzman yardımcısı istihdam edecek.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL ALIMI YAPACAK: 50 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURULAR HANGİ TARİHTE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı uzman yardımcısı personel alımı başvuruları 27-31 Ocak 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

MEB UZMAN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL ALIMI YAPACAK: 50 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Adayların başvuruda bulunabilmesi için 2023 veya 2024 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 70 puan almış olmaları gerekiyor. İlan edilen 19 branş arasında bilgisayar mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, istatistik, hukuk ve eğitim bilimleri gibi çeşitli alanlar bulunuyor.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEB PERSONEL ALIMI YAPACAK: 50 uzman yardımcısı alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SÖZLÜ SINAV SÜRECİ HAKKINDA

Başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 11 Şubat 2025 tarihinde MEB'in resmi internet sitesinde www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr ilan edilecek.

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