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Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:18 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 14:18

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli bilişim personeli alacak! MEB Bilişim personeli alımı ne zaman, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı. Bilişim teknolojileri alanında farklı uzmanlık dallarında yapılacak alımlarda görev tanımı kişilerin bilgisayar sistemleri aracılığı ile elde ettikleri bilgileri, kurumun yönetim ve işletme alanında yaşadığı sorunları çözmek olarak tanımlanır. Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre adaylar, başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, MEB Bilişim personel alımı ne zaman, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB sözleşmeli bilişim personeli alacak! MEB Bilişim personeli alımı ne zaman, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli bilişim personeli alımı "Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi uyarınca 6 (altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır." şeklinde duyuruldu. İlgili pozisyonlara başvuruları https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacaktır. Peki, MEB Bilişim personeli alımı ne zaman, şartları neler?

Milli Eğitim Bakanlığı MEB sözleşmeli bilişim personeli alacak! MEB Bilişim personeli alımı ne zaman, şartları neler?

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI

Başvurular dijital ortamda 23-27 Eylül 2024 tarihleri arasında alınacaktır.

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Milli Eğitim Bakanlığı MEB sözleşmeli bilişim personeli alacak! MEB Bilişim personeli alımı ne zaman, şartları neler?

MEB BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava katılmak isteyen adaylar, e-devlet (Millî Eğitim Bakanlığı / Kariyer kapısı) ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.

Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece bir pozisyona başvurabilecektir.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIMI BAŞVURU EKRANI

Milli Eğitim Bakanlığı MEB sözleşmeli bilişim personeli alacak! MEB Bilişim personeli alımı ne zaman, şartları neler?

MEB PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

MEB, başvuru koşullarını genel olarak 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi çerçevesinde belirlemiştir. Temel şartlar arasında şu kriterler yer almaktadır:

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • Sağlık sorunu bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturmalarından olumlu sonuç almak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu.

Millî Eğitim Bakanlığı Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Başvuru kılavuzu için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı MEB sözleşmeli bilişim personeli alacak! MEB Bilişim personeli alımı ne zaman, şartları neler?

DUYURUNUN AYRINTILARI

Bakanlığımız emrinde istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" in 8 inci maddesi uyarınca; 2022 ve 2023 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile YDS veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak (YDS veya dengi puanını ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 04 - 08 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 6 (altı) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Yapılacak olan sınava ilişkin kılavuz www.meb.gov.tr - personel.meb.gov.tr adresinde ve Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacaktır.

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