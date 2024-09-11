Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sözleşmeli bilişim personeli alacak! MEB Bilişim personeli alımı ne zaman, şartları neler?

Giriş Tarihi: 11.09.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
14:18
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sözleşmeli bilişim personeli alacağını açıkladı. Bilişim teknolojileri alanında farklı uzmanlık dallarında yapılacak alımlarda görev tanımı kişilerin bilgisayar sistemleri aracılığı ile elde ettikleri bilgileri, kurumun yönetim ve işletme alanında yaşadığı sorunları çözmek olarak tanımlanır. Resmi Gazete'de yer alan duyuruya göre adaylar, başvurularını Milli Eğitim Bakanlığı Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, MEB Bilişim personel alımı ne zaman, şartları neler?