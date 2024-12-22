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Milli judocu Emre Yazgan’ın cenazesinde acı kare: İkizi tabutunun başından ayrılmadı!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
14:25
Milli judocu Emre Yazgan’ın cenazesinde acı kare: İkizi tabutunun başından ayrılmadı!
Türkiye'yi yasa boğan olay Erzurum Palandöken'de yaşanmıştı. Kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan (18) son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. O anlar yürekleri yaktı…