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Haberler Yaşam Milli judocu Emre Yazgan’ın cenazesinde acı kare: İkizi tabutunun başından ayrılmadı!
Giriş Tarihi: 22.12.2024 14:25 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:25

Milli judocu Emre Yazgan’ın cenazesinde acı kare: İkizi tabutunun başından ayrılmadı!

Türkiye'yi yasa boğan olay Erzurum Palandöken'de yaşanmıştı. Kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan (18) son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. O anlar yürekleri yaktı…

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Milli judocu Emre Yazgan’ın cenazesinde acı kare: İkizi tabutunun başından ayrılmadı!

Acı olay, dün saat 10.30 sıralarında Erzurum'da Palandöken Kayak Merkezi'ne 1 kilometre uzaklıktaki Sultan Sekisi bölgesinde yaşandı… Yüksek irtifa kampı için 4 gündür bölgede bulunan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, antrenörleri eşliğinde tırmanış antrenmanı yaparken çığ düştü.

Milli judocu Emre Yazgan’ın cenazesinde acı kare: İkizi tabutunun başından ayrılmadı!

Sporculardan Emre Yazgan, ikizi Yunus Yazgan, Ali Bozkurt, Hilmi Mucik ve Berkay Aydın kar kütlesi altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

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Milli judocu Emre Yazgan’ın cenazesinde acı kare: İkizi tabutunun başından ayrılmadı!

Ekiplerin çalışmasıyla kurtarılıp hastaneye kaldırılan 5 yaralıdan Emre Yazgan, hayatını kaybetti. Diğer yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Milli judocu Emre Yazgan’ın cenazesinde acı kare: İkizi tabutunun başından ayrılmadı!

Darıca Fen Lisesi öğrencisi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Emre Yazgan'ın cenazesi, dün 21.45 uçağıyla İstanbul'a gönderildi.

Milli judocu Emre Yazgan’ın cenazesinde acı kare: İkizi tabutunun başından ayrılmadı!

Emre Yazgan'ın cenazesi buradan kara yolu ile Kocaeli'nin Gebze ilçesine getirildi.

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