Video Yaşam Çığ altında kalan milli judocunun ikizi tabutun yanından bir an olsun ayrılmadı | Video
Çığ altında kalan milli judocunun ikizi tabutun yanından bir an olsun ayrılmadı | Video

Çığ altında kalan milli judocunun ikizi tabutun yanından bir an olsun ayrılmadı | Video

22.12.2024 | 15:53

Erzurum Palandöken'de kamp yaptıkları sırada düşen çığın altında kalarak hayatını kaybeden Judo Genç Milli Takımı sporcularından Emre Yazgan (18) son yolculuğuna uğurlandı. Kendisi gibi milli sporcu olan ve kazadan kurtulan ikizi Yunus Yazgan, tabutun başından bir an olsun ayrılmadı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Palandöken Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kalan ve dün sabah Sultan Sekisi bölgesinde antrenmana çıkan Judo Genç Milli Takımı Sporcuları'nın dördü düşen çığın altında kaldı. 4 sporcudan 3'ü yaralı olarak kurtulurken, Kocaelili Emre Yazgan, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Emre Yazgan ailesi Gebze Sultan Orhan Mahallesi, 1156/3 sokakta bulunan evinde taziyeleri kabul etti. Baba Fatih Yazgan ile anne Gülcan Yazgan güçlükle ayakta durdu. Genç sporcunun cenazesi bugün Gebze İlyasbey Camii'nde kılınan namazın ardından memleketi Trabzon'a nakil edildi. Cenazeye Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ile protokol üyeleri ve sevenleri katıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Çığ altında kalan milli judocunun ikizi tabutun yanından bir an olsun ayrılmadı | Video 08:22
Çığ altında kalan milli judocunun ikizi tabutun yanından bir an olsun ayrılmadı | Video 22.12.2024 | 15:53
Yarasa Adam’dan nefes kesen atlayış | Video 04:15
Yarasa Adam'dan nefes kesen atlayış | Video 22.12.2024 | 15:53
Fatih’te İETT otobüslerinin kaza anı kamerada | Video 00:17
Fatih'te İETT otobüslerinin kaza anı kamerada | Video 22.12.2024 | 14:13
Bi’tık çetesine eş zamanlı operasyon: 47 gözaltı | Video 01:14
Bi’tık çetesine eş zamanlı operasyon: 47 gözaltı | Video 22.12.2024 | 14:12
Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi böyle görüntülendi | Video 00:17
Ambulans helikopterin çarptığı hastanenin içi böyle görüntülendi | Video 22.12.2024 | 14:12
Ambulans helikopterin düşme anı kamerada | Video 00:29
Ambulans helikopterin düşme anı kamerada | Video 22.12.2024 | 14:12
Muğla’da hastaneye çarparak düşen helikopterin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:00
Muğla'da hastaneye çarparak düşen helikopterin son görüntüleri ortaya çıktı | Video 22.12.2024 | 12:21
Muğla Valisi’nden helikopter kazasına ilişkin açıklama: 4 kişi hayatını kaybetti | Video 01:34
Muğla Valisi'nden helikopter kazasına ilişkin açıklama: "4 kişi hayatını kaybetti" | Video 22.12.2024 | 11:10
SON DAKİKA! Muğla’da ambulans helikopter hastaneye çarpıp düştü | Video 01:06
SON DAKİKA! Muğla'da ambulans helikopter hastaneye çarpıp düştü | Video 22.12.2024 | 10:38
6 katlı binanın yıkımı sırasında panik yaşayan vatandaşın kaçışı kamerada | Video 00:10
6 katlı binanın yıkımı sırasında panik yaşayan vatandaşın kaçışı kamerada | Video 22.12.2024 | 10:19
Yasadışı bahis sitesi paneli satın alan 26 kişi tutuklandı | Video 01:37
Yasadışı bahis sitesi paneli satın alan 26 kişi tutuklandı | Video 22.12.2024 | 10:19
Alışveriş merkezinde iki grubun kavgası kamerada | Video 00:50
Alışveriş merkezinde iki grubun kavgası kamerada | Video 22.12.2024 | 10:19
Yediemin Otoparkında film gibi hırsızlık; hem çaldı hem kaydettirdi | Video 04:54
Yediemin Otoparkında film gibi hırsızlık; hem çaldı hem kaydettirdi | Video 22.12.2024 | 09:02
Kavşağa süratli giren otomobil anıt duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 02:01
Kavşağa süratli giren otomobil anıt duvarına çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı | Video 22.12.2024 | 08:58
Çekmeköy’de polis aracına çarpan sürücü ve yakınları ile polis ekipleri arasında arbede | Video 00:42
Çekmeköy'de polis aracına çarpan sürücü ve yakınları ile polis ekipleri arasında arbede | Video 22.12.2024 | 08:33
Gözaltına alınmak istenen şahıs, Beni döv diye polis memuruna yalvardı | Video 00:50
Gözaltına alınmak istenen şahıs, “Beni döv” diye polis memuruna yalvardı | Video 22.12.2024 | 08:33
Hemzemin geçitte faciadan dönüldü: Trenin otomobile çarptığı an kamerada | Video 02:30
Hemzemin geçitte faciadan dönüldü: Trenin otomobile çarptığı an kamerada | Video 22.12.2024 | 08:33
Gece kulübündeki görüntüleri ortaya çıkan SMA’lı bebeğin babası intihar etti | Video 04:29
Gece kulübündeki görüntüleri ortaya çıkan SMA’lı bebeğin babası intihar etti | Video 22.12.2024 | 08:33
İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi | Video 02:38
İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu, su baskınları meydana geldi | Video 22.12.2024 | 08:32
Diyarbakır’da tarlada iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video 01:01
Diyarbakır’da tarlada iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı | Video 21.12.2024 | 15:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA