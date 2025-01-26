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Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:22 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 17:23

Milli maç tarihi! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Macaristan maç bilgileri

Türkiye Macaristan maçı için geri sayım başladı. Uluslar Ligi'nde play-off'lara kalan ay yıldızlı temsilcimiz İstanbul'da Macaristan ile mücadele edecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Milli maç takvimine göre mücadelenin günü ve saati belli oldu. Peki, Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, A Milli takım maç takvimi...

Milli maç tarihi! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Macaristan maç bilgileri

A Milli takım UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta Galler, İzlanda, Karadağ gibi ülkelerle karşılaştı. Şimdi ise gözler Macaristan ile gerçekleştireceği play-off karşılaşmasına çevrildi. İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Peki, Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli maç programı...

Milli maç tarihi! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Macaristan maç bilgileri

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ GÜNÜ VE SAATİ!

UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Takım Galler, İzlanda, Karadağ gibi ülkelerle karşılaştı.

Grup liderliğine Karadağ karşısında aldığı 3-1'lik mağlubiyet sonrası veda eden Milliler aldığı mağlubiyet sonrası Galler'in arkasına düştü ve A ligine doğrudan yükselme ihtimalini play-offlara bıraktı.

Eşleşmenin ardından Milli Takımımız Macaristan karşılaşacak.

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Milli maç tarihi! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Macaristan maç bilgileri

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI 2025

20 Mart 2025 | Türkiye-Macaristan

23 Mart 2025 | Macaristan-Türkiye

Milli maç tarihi! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Macaristan maç bilgileri

TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ttürkiye - Macaristan Uluslar Ligi play-off ilk maçı, 20 Mart 2025 tarihinde ikinci mücadele ise 23 Mart 2025 tarihinde oynanacak.

Her iki play-off müsabaka da TSİ 20.00'de başlaması bekleniyor.

Milli maç tarihi! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Macaristan maç bilgileri

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.

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