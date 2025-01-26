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Milli maç tarihi! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Macaristan maç bilgileri
Giriş Tarihi: 26.01.2025 17:22
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
17:23
Milli maç tarihi! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Macaristan maç bilgileri
Türkiye Macaristan maçı için geri sayım başladı. Uluslar Ligi'nde play-off'lara kalan ay yıldızlı temsilcimiz İstanbul'da Macaristan ile mücadele edecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği Milli maç takvimine göre mücadelenin günü ve saati belli oldu. Peki, Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, A Milli takım maç takvimi...