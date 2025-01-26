Milli maç tarihi! Türkiye Macaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye Macaristan maç bilgileri

A Milli takım UEFA Uluslar B Ligi 4. grupta Galler, İzlanda, Karadağ gibi ülkelerle karşılaştı. Şimdi ise gözler Macaristan ile gerçekleştireceği play-off karşılaşmasına çevrildi. İlk maç Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. İkinci maç ise Macaristan'da oynanacak. Peki, Uluslar Ligi Türkiye - Macaristan milli maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, milli maç programı...