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Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu! 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu! 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

Yeni yıla girmeye saatler kala milyonlarca vatandaşın zengin olma umuduyla almış oldukları Milli Piyango sonuçları açıklandı. MPİ tarafından yapılan 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi milyonlarca birey tarafından yakından takip edildi. Noter huzurunda yapılan çekiliş neticesinde 70 milyon TL, 7 Milyon TL ve 1 Milyon TL'lik büyük ikramiyelerin yanında amorti rakamları da belli oldu. İşte Milli Piyango 2019 sonuçları sıralı tam listesi...