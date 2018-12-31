Türkiye'nin en iyi haber sitesi

  • Haberler
  • Galeri
  • Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu! 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

rakamları belli oldu! 2019 Milli Piyango yılbaşı sonuçları ve bilet sorgula

Yeni yıla girmeye saatler kala milyonlarca vatandaşın zengin olma umuduyla almış oldukları Milli Piyango sonuçları açıklandı. MPİ tarafından yapılan 31 Aralık yılbaşı özel çekilişi milyonlarca birey tarafından yakından takip edildi. Noter huzurunda yapılan çekiliş neticesinde 70 milyon TL, 7 Milyon TL ve 1 Milyon TL'lik büyük ikramiyelerin yanında amorti rakamları da belli oldu. İşte Milli Piyango 2019 sonuçları sıralı tam listesi...

Giriş Tarihi: 31.12.2018 20:53 Güncelleme Tarihi: 31.12.2018 20:58
Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu! 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

Milyonlarca vatandaşın heyecan ve büyük merakle beklediği 2019 yılbaşı çekilişinde ikramiyeler belli oldu.

Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu! 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

İdaresinin düzenlediği çekilişinin rakamları belli oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu! 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

7-6-1-5-5-3-6 rakamlarının oluşturduğu 70 milyonluk tam biletle İstanbul'daki bir talihliye çıktı.

Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu! 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

Böylece zengin olamayanların bir sonraki hayali de 2020 yılına girerken gerçekleştirilecek olan çekilişine kaldı. 4-9 rakamlarına sahip olan biletlere ise amorti vurdu.

Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu! 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

31 Aralık yılbaşı özel çekilişi sonucunda 1 milyon TL'lik ikramiyenin çıktığı rakamlar şöyle:

"8977111, 8233872, 3250156, 0486336, 6131177, 2136781, 1926666, 0610463, 2875253, 5528334."

Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu! 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula

Özel çekilişte 7 milyon liralık ikramiye "9915188" numaralı bilete isabet etti.

Milli Piyango büyük ikramiye rakamları belli oldu! 2019 Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve bilet sorgula
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
BİZE ULAŞIN