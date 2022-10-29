Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim özel Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel Milli Piyango çekilişi bugün gerçekleşecek. 25 Milyon TL'lik büyük ikramiye, birçok vatandaşın dikkatini çekmiş durumda. Milli Piyango çekiliş saati için az bir süre kalırken, büyük ikramiyeyi duyanlar, "Milli Piyango ne zaman çekilecek, Milli Piyango çekiliş sonuçları ne açıklanacak" sorusuna yanıt arıyor. MPİ online ile Youtube ekranından canlı olarak çekiliş takip edilebilecek. İşte 29 Ekim özel Milli Piyango çekiliş sonuçları bilet sorgulama ekranı