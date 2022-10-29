Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? 29 Ekim özel Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango çekilişi akşam yapılacak ve meraklı bekleyiş şimdiden başladı. Son Milli Piyango çekilişi 9 Ekim 2022'de yapıldı. 29 Ekim özel çekilişi büyük ikramiye 25 milyon TL'ye oldu ve şanslı rakamlar, büyük ikramiyeyi kazanacak. Büyük ikramiyeyi duyan vatandaşlar, Milli Piyango çekilişi saat kaçta, ne zaman açıklanacak sorularına yanıt arıyor. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı akşam itibariyle açılacakken, büyük bekleyiş sürüyor. Peki, 29 Ekime özel Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta? İşte Milli piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı