Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula
Giriş Tarihi: 31.12.2025 20:37

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi 18:30'da noter huzurunda gerçekleştirilmeye başladı. 23:15'e kadar devam edecek olan tarihi çekiliş büyük ikramiyenin sahibini bulmasıyla son bulacak. Milyonlarca bilet sahibinin heyecanla beklediği Milli Piyango sonuçları ise anbean sabah.com.tr'den takip edilebilecek. İşte Milli Piyango bilet sorgulama ve sıralı tam liste görüntüleme ekranı!

  • ABONE OL
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

Milli Piyango yılbaşı özel çekiliş sonuçları için heyecan dorukta! 18:30'da başlayan tarihi çekilişin ardından milyonlarca bilet sahibi gözünü sonuçlara çevirdi. 23:15'e kadar devam edecek olan çekilişte sonuçlar sıralı tam liste halinde Sabah'ta olacak. İşte 2026 Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI 2026 AÇIKLANIYOR

18:30'da başlayan yılbaşı özel çekilişi devam ediyor. 1600 TL, 2400 TL, 5000 TL, 8000 TL ve 12000 TL kazanan şanslı rakamlar şöyle;

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

Son 2 rakamına göre 1.600 TL ikramiye kazanan numaralar

07

11

12

36

45

48

91

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

Son 3 rakamına göre 2.400 TL ikramiye kazanan numaralar

023

102

176

267

359

375

386

395

419

430

501

506

537

580

592

682

703

774

890

913

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

Son 4 rakamına göre 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

0395

0953

1007

1054

1216

1438

1601

1845

1881

2296

2547
3011
3035
3199
3286
3300
3369
3396
3404
3774
3949
4085
4593
4618
4848
5066
5338
6477
6751
7219
7420
7424
7819
7834
7960
8653
9037
9241
9553
9753
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

Son 5 rakamına göre 8.000 TL ikramiye kazanan numaralar

00623

01104

02313

05348

07528

07830

08485

13480

13661

14884

16307
17339
17520
18465
19981
23114
27549
30564
31326
37905
38527
40006
40925
42155
45600
46534
49789
50431
50486
52869
56207
56792
56976
57189
58474
58950
59296
59696
60967
61691
61963
64039
64858
67011
71341
71631
77467
78616
79715
82222
82776
82884
83528
84020
84888
94455
96786
97164
98301
98768
MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

Son 6 rakamına göre 12.000 TL ikramiye kazanan numaralar

016319

041341

043938

049294

052138

058901

087342

107048

134396

161402

161439

171434

188464

208966

213433

220697

238771

245091

249001

257503

290977

297502

303314

320444

344243

362468

369389

389152

391596

393768

396058

400180

401284

406063

410437

416006

419187

439379

464205

470169

483105

487964

504171

559330

567416

572636

580386

590881

642870

660931

711632

719778

734600

737153

742005

753256

754576

756245

762996

798783

803308

803583

805458

806993

809887

812629

818688

821549

843269

850589

870655

898914

901170

914685

943874

960784

963437

967761

979076

984180

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

Milli Piyango Sonuçları ve Bilet Sorgulama 2026

Çekilişin ardından ikramiye kazanan rakamlar MPİ online ile eş zamanlı olarak sabah.com.tr Milli Piyango sorgulama ekranı üzerinden erişime açılacak. Çekiliş tamamlandığında aşağıdaki linkte yer alan ilgili kutucuğa biletinizdeki numaraları girin ve "SORGULA" butonuna tıklayın.
Bir sonraki adımda, büyük ikramiye, amorti, teselli ikramiyesi kategorilerinden birini isabet ettirmeniz halinde kazandığınız miktarı görebileceksiniz.

Milli Piyango Büyük İkramiye Kazananlar Ne Zaman Belli Olacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi saat 18:30'da noter huzurunda başladı.

23:15'te yapılacak olan 800 Milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi ile son bulacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

Büyük İkramiye Ne Kadar?

31 Aralık 2025 yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 800 milyon TL olarak belirlendi. Amorti ve teselli ikramiyeleri ile birlikte dağıtılması planlanan toplam tutar ise 4 milyar 644 milyon 700 bin TL olarak açıklandı.

Milli Piyango Tam, Yarım ve Çeyrek Bilete Ne Kadar İkramiye Veriyor?

Kazanan rakamların sıralı olarak yer aldığı biletin türüne göre ikramiye miktarı değişmektedir. Söz konusu tam bilet ise ikramiyenin tamamı, yarım bilet ise yarısı, çeyrek bilet ise dörtte biri alınır.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

Amorti Ne Kadar?

Biletin son rakamı amorti rakamı olarak adlandırılır. Çekilen 2 adet amorti rakamından biri biletinizin son hanesinde yer alıyorsa bilet ücretini geri alabilirsiniz.
Amorti isabet eden;
- Çeyrek bilet ise 200 TL,
- Yarım bilet ise 400 TL,
- Tam bilet ise 800 TL iade alabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

Milli Piyango'da En Çok Çıkan Rakamlar

Çekiliş için nefesler tutulurken bilet alan pek çok kişi geçen yıllara ilişkin istatistikleri inceliyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde en çok çıkan numaralar çekiliş öncesi merak ediliyor. İşte geçtiğimiz yıllarda en çok ikramiye isabet eden rakamlar ve tekrar etme sıklıkları;

3 rakamı 3 kez çıktı

2 rakamı 10 kez çıktı

1 rakamı 9 kez çıktı

7 rakamı 9 kez çıktı

4 rakamı 7 kez çıktı

5 rakamı 7 kez çıktı

6 rakamı 7 kez çıktı

Bu verilerden hareketle en çok rastlanan rakamın 2 olduğu söylenebilir. Ancak çekilişlerin rastlantısal bir sistemde gerçekleştirildiği ve her rakamın çıkma olasılığının matematiksel olarak eşit olduğu unutulmamalıdır.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

İkramiyeler Nasıl ve Nereden Alınacak?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar, çekiliş sonucu kazanacakları büyük ikramiye, amorti ve teselli ikramiyelerini nereden temin edeceklerini merak ediyor. Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı açıklamaya göre;

-25.000 TL'ye kadar olan ikramiyeler

25.000 TL ve altındaki ikramiye tutarları, Milli Piyango bayileri aracılığıyla tahsil edilebilmektedir.

-25.000,01 TL – 500.000 TL arasındaki ikramiyeler

25.000,01 TL ile 500.000 TL arasındaki ikramiye ödemeleri, Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye genelindeki 81 ilde ve KKTC Girne'de bulunan yetkilendirilmiş 264 şubesinden yapılmaktadır. Bankadan ödeme alınabilmesi için, kazanan bilete ait "ikramiye bileti"nin herhangi bir Milli Piyango bayisinden temin edilmesi ve banka şubesine ibraz edilmesi gerekmektedir. İkramiye ödemelerinde esas belge biletin aslının kendisidir; yalnızca ikramiye bileti ile ödeme yapılmamaktadır.

Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanan biletlerde ise, ikramiyenin tahsil edilebilmesi için bilet üzerinde yer alan tüm çekilişlerin tamamlanmış olması şarttır.

-500.000,01 TL ve üzerindeki ikramiyeler

500.000,01 TL'nin üzerindeki ikramiyeler yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesi tarafından ödenmektedir. Söz konusu şube, iş günlerinde 09.00 – 12.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Bu tutardaki ikramiyeler için bayilerden ayrıca "ikramiye bileti" alınmasına gerek bulunmamaktadır.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

30.000 TL ikramiye kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

60.000 TL ikramiye kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

120.000 TL ikramiye kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

1.200.000 TL ikramiye kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

8.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

80.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

800.000.000 TL ikramiye kazanan numara

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2026 | Yılbaşı özel çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgula

800.000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

Büyük İkramiye'yi 1 rakamla kaçıranlar için verilecek olan Teselli İkramiyesi tutarı 800.000 TL'dir.

(SORGULAMA EKRANI İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN)