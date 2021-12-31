Milli Piyango'nun bugün yapılacak olan yılbaşı özel çekilişi öncesi heyecan dorukta! 120 Milyon TL'lik büyük ikramiye başta olmak üzere daha birçok ikramiyenin sahibini bulacağı yılbaşı çekilişi için sayılı saatler kaldı. Milli Piyango Online, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla tüm ayrıntıları ise açıkladı. Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta çekiliyor sorusu da cevabını buldu. Milli Piyango sorgulama 2022 ile ikramiye çıkan ve kazandıran numaralar listesini bu yıl da sabah.com.tr adresinden takip edebileceksiniz. Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama yaparak size çıkan ikramiyeyi saniyeler içinde öğrenebilirsiniz. İşte, Milli Piyango sonuçları ve Milli Piyango sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI VE BİLET SORGULAMA

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi bugün yapılacak. Milli Piyango bilet sorgulama ve tam sıralı kazandıran numaralar listesini ise bu başlık altından takip edebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA 2022 NASIL YAPILIR?

Milli Piyango sonuçları için bilet sorgulama işlemini gerçekleştirerek size çıkan ikramiye olup olmadığını saniyeler içerisinde kontrol edebilirsiniz.

İşte, yılbaşı özel çekiliş saati ve tüm ayrıntılar;