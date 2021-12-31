Milli Piyango çekilişine saatler kaldı. Büyük ikramiye 120 milyon TL olup yılbaşı çekilişi öncesi vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu kapsamda; tam biletin ne kadar kazandıracağı da şans oyunu sevenlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere; Milli Piyango çekiliş kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL olacak. Peki; MPİ 2022 Tam bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango tam bileti ne kadar? İşte Milli Piyango tam bilet rakamları sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar.