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Haberler Yaşam Milli Piyango tam bilet rakamları sorgula: MPİ 2022 Tam bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango tam bileti ne kadar?
Giriş Tarihi: 31.12.2021 13:19 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021 13:19

Milli Piyango tam bilet rakamları sorgula: MPİ 2022 Tam bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango tam bileti ne kadar?

Milli Piyango çekilişine saatler kaldı. Büyük ikramiye 120 milyon TL olup yılbaşı çekilişi öncesi vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu kapsamda; tam biletin ne kadar kazandıracağı da şans oyunu sevenlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere; Milli Piyango çekiliş kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL olacak. Peki; MPİ 2022 Tam bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango tam bileti ne kadar? İşte Milli Piyango tam bilet rakamları sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar.

Milli Piyango tam bilet rakamları sorgula: MPİ 2022 Tam bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango tam bileti ne kadar?

Milli Piyango tam bilet rakamları ile kazandıran numaralar merak konusu oldu. Bu kapsamda; binlerce kişi "Milli Piyango tam bileti ne kadar? Milli Piyango tam bilete ne kadar çıkıyor?" gibi sorulara yanıt arıyor. Yeni yıla ve yılbaşı özel çekilişine sayılı saatler kala bu başlık altından Milli Piyango tam bilet rakamları sorgulama ekranı ve detaylara ulaşabilirsiniz.

Milli Piyango tam bilet rakamları sorgula: MPİ 2022 Tam bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango tam bileti ne kadar?

Tam, Yarım, Çeyrek Bilet Kaç Para Kazandırıyor?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Tam bilet alanlar ikramiyenin tamamını, yarım bilet alanlar ikramiyenin yarısını, çeyrek biletler ikramiyenin 4'te birini kazanıyor.

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Milli Piyango tam bilet rakamları sorgula: MPİ 2022 Tam bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango tam bileti ne kadar?

YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak.

120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek.

Milli Piyango tam bilet rakamları sorgula: MPİ 2022 Tam bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango tam bileti ne kadar?

TOPLAM 670 MİLYON 760 BİN LİRA DAĞITILACAK

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

Milli Piyango tam bilet rakamları sorgula: MPİ 2022 Tam bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango tam bileti ne kadar?
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