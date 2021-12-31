Milli Piyango tam bilet rakamları sorgula: MPİ 2022 Tam bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango tam bileti ne kadar?

Milli Piyango çekilişine saatler kaldı. Büyük ikramiye 120 milyon TL olup yılbaşı çekilişi öncesi vatandaşlar bilet sorgulama işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu kapsamda; tam biletin ne kadar kazandıracağı da şans oyunu sevenlerin gündeminde yer alıyor. Bilindiği üzere; Milli Piyango çekiliş kapsamında ödenecek toplam ikramiye tutarı 670 milyon 760 bin TL olacak. Peki; MPİ 2022 Tam bilete ne kadar çıkıyor ve Milli Piyango tam bileti ne kadar? İşte Milli Piyango tam bilet rakamları sorgulama ekranı ile kazandıran numaralar.