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Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:15 Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 18:39

Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor? Milli Piyango 4 bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor?

Milli Piyango kazandıran numaralar bekleniyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 rakamı bilene ne kadar veriyor sorusu 31 Aralık çekilişi kapmasında milli piyango bileti alan şans oyunu severlerin gündeminde yer almaya başladı. 600 milyon TL değerinde büyük ikramiye ile toplamda 3 milyar 499 milyon liralık tutar dağıtım garantili. Tüm rakamların yanı sıra birkaç rakam tutturanlar da ödüllerine kavuşacak. Peki, Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor, son 4 rakam kaç TL ikramiye kazandırıyor? İşte detaylar

Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor? Milli Piyango 4 bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanı için geri sayım sürüyor. Yılbaşında talihli numaralardan olmak isteyenler son 4 rakama ne kadar veriyor sorguluyor. 2025 yılbaşı çekilişini canlı takip etmek isteyenler MPİ ve SABAH üzerinden ne kadar ikramiye kazandığını öğrenebilecek. Peki, Milli Piyango son 4 rakamı bilene ne kadar ikramiye veriliyor, kaç TL? İşte detaylar

Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor? Milli Piyango 4 bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor?

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Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor? Milli Piyango 4 bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor?

YILBAŞI ÇEKİLİŞİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NEREDEN YAPILACAK?
Milli Piyango sonuçları milyonlarca kişi tarafından heyecanla beklenen çekiliş başladı. 31 Aralık yılbaşı çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı SABAH'ta yer alacak.

Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor? Milli Piyango 4 bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor?

2025 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYELERİ NE KADAR?
Büyük yılbaşı ikramiyesi bu yıl 600 milyon TL'ye ulaştı. 2, 3, 4, 5 ile 6 bilen rakama göre ikramiye tutarı değişiklik gösterecek. Öte yandan, amorti çıkan biletlerde bilet fiyatı iade edilecek. Örneğin; amorti çıkan çeyrek bilet ise 150 TL, yarım bilet ise 300, tam bilet ise 600 TL geri ödeme alınacak.

Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor? Milli Piyango 4 bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor?

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYE TUTARLARI

600 milyon TL'lik büyük ikramiye tutarıyla dikkat çeken 31 Aralık Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi, bilinen numara sayısına göre kazandırıyor. Büyük İkramiyeyi 1 rakamla kaçıranlara ödenecek teselli ikramiyesi tutarı 600.000 TL olacak. İşte, diğer ikramiye tutarları:
Son 1 rakama göre 600 TL amorti ikramiyesi
Sın 2 rakama göre 1.200 TL ikramiye
Son 3 rakama göre 1.800 TL ikramiye
Son 4 rakama göre 4.000 TL ikramiye
Son 5 rakama göre 6.000 TL ikramiye
Son 6 rakama göre 10.000 TL ikramiye

Bilinen numara sayısı bazında verilecek ikramiye tutarları ise şöyle: 25.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL, 1.000.000 TL, 1.500.000 TL, 6.000.000 TL, 60.000.000 TL, 600.000.000 TL.

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