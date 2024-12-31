Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor? Milli Piyango 4 bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecanı için geri sayım sürüyor. Yılbaşında talihli numaralardan olmak isteyenler son 4 rakama ne kadar veriyor sorguluyor. 2025 yılbaşı çekilişini canlı takip etmek isteyenler MPİ ve SABAH üzerinden ne kadar ikramiye kazandığını öğrenebilecek. Peki, Milli Piyango son 4 rakamı bilene ne kadar ikramiye veriliyor, kaç TL? İşte detaylar