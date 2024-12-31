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Milli Piyango yılbaşı 2025 çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor? Milli Piyango 4 bilene ne kadar, kaç TL ikramiye veriyor?
Giriş Tarihi: 31.12.2024 18:15
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024
18:39
Milli Piyango kazandıran numaralar bekleniyor. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi 4 rakamı bilene ne kadar veriyor sorusu 31 Aralık çekilişi kapmasında milli piyango bileti alan şans oyunu severlerin gündeminde yer almaya başladı. 600 milyon TL değerinde büyük ikramiye ile toplamda 3 milyar 499 milyon liralık tutar dağıtım garantili. Tüm rakamların yanı sıra birkaç rakam tutturanlar da ödüllerine kavuşacak. Peki, Milli Piyango 2025 yılbaşı çekilişi son 4 rakamı bilene ne veriyor, son 4 rakam kaç TL ikramiye kazandırıyor? İşte detaylar