Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2022 çeyrek, yarım ve tam ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar, büyük ikramiye ne kadar veriyor?

Milli Piyango yılbaşı bileti al ekranı üzerinden milyonlar, büyük ikramiye için bekleyişe geçti. Uzun süredir Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları araştırılıyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları 2022 yılı için belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak da satılıyor. Bu noktada, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi de belli oldu. Büyük ikramiye, dudak uçuklatıyor. Toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar 2022, kaç TL? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar…