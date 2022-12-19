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Giriş Tarihi: 19.12.2022 07:56 Güncelleme Tarihi: 19.12.2022 07:57

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2022 çeyrek, yarım ve tam ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar, büyük ikramiye ne kadar veriyor?

Milli Piyango yılbaşı bileti al ekranı üzerinden milyonlar, büyük ikramiye için bekleyişe geçti. Uzun süredir Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları araştırılıyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları 2022 yılı için belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak da satılıyor. Bu noktada, Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi de belli oldu. Büyük ikramiye, dudak uçuklatıyor. Toplam ikramiye tutarı 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak belirlendi. Peki, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar 2022, kaç TL? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar oldu? İşte detaylar…

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2022 çeyrek, yarım ve tam ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar, büyük ikramiye ne kadar veriyor?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar sorusu yanıt arıyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişi biletleri; gezici bayi, sabit bayi ve Milli Piyango Online üzerinden alınabilecek. Vatandaşlar da yılın talihlisi olmak için Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2022 çeyrek, yarım ve tam ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar, büyük ikramiye ne kadar veriyor?

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR; ÇEYREK, YARIM, TAM BİLET KAÇ TL?

Bilet fiyatları çeyrek 50 TL, yarım 100 TL ve tam 200 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri gezici bayi ve sabit bayilerin yanı sıra online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden, Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından ve sabit bayilerdeki oyun terminallerinden dijital bilet olarak alınabilecek.

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Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2022 çeyrek, yarım ve tam ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar, büyük ikramiye ne kadar veriyor?

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE TUTARI BELLİ OLDU!

Her yıl merakla beklenen Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi için geri sayım başladı. 2022-2023 Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye tutarı ve bilet fiyatları açıklandı.

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde büyük ikramiye 200 milyon TL olarak belirlenirken dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olarak açıklandı.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2022 çeyrek, yarım ve tam ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar, büyük ikramiye ne kadar veriyor?

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ OLACAK!

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 200 milyon TL'lik büyük ikramiyenin tamamı dağıtım garantili olacak. Bu yıla özel olarak belirlenen kuralla birlikte bilet payına bakılmaksızın, büyük ikramiye, isabet ettiği satılan bilet ya da biletler arasında eşit olarak paylaştırılacak. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek.

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları 2022 çeyrek, yarım ve tam ne kadar? Milli Piyango yılbaşı çekilişi ikramiyesi ne kadar, büyük ikramiye ne kadar veriyor?

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 1 milyar 395 milyon 900 bin TL olacağı yılbaşı özel çekilişinde, ikramiye dağıtım oranı artırıldı. İkramiye kategori sayısı 13'ten 15'e çıkarılırken, çekilecek olan kod sayısı da 622'den 1.012'ye yükseltildi. Böylece daha fazla sayıda kişi daha fazla ikramiye kazanma şansına sahip olacak.

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