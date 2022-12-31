Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 5 rakamı bilene ne kadar veriliyor? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 5 rakam bilene ne kadar, kaç TL ikramiye var?

Milli Piyango Yılbaşı özel çekilişi için geri sayım başladı. Çeyrek, yarım, tam bilet sahipleri çekilişte son 5 rakamı bilenin ne kadar ikramiye alacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 5 rakamı bilene ne kadar veriliyor sorusu yanıt arıyor. Kademe kademe gerçekleşen yılbaşı çekilişi son olarak büyük ikramiye için yayında olacak. Peki, 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 5 rakam bilene ne kadar, kaç TL veriliyor? İşte, MPİ yılbaşı çekilişi son 5 rakam tutarı…