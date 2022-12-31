Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 5 rakamı bilene ne kadar veriliyor? 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi 5 rakam bilene ne kadar, kaç TL ikramiye var?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde son 5 rakamı bilene ne kadar veriliyor sorusu gündemdeki yerini aldı. MP TV ile canlı yayında takip edilen çekiliş rakam rakam araştırılıyor. 2023 Milli Piyango yılbaşı çekilişi son 5 rakam bilene ne kadar, kaç TL ikramiye var sorusu yanıt arıyor. Bilet sahipleri biletlerine ne kadar ikramiye olduğunu öğrenmek için sorgulamalara başladı. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi 5 rakam bilene ne kadar, kaç TL veriyor? İşte, detaylar…