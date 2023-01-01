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Giriş Tarihi: 01.01.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 01.01.2023 13:22

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi parası nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler? 2023 Milli Piyango parası nasıl alınır?

Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasıyla beraber şanslı olup ikramiye kazanan vatandaşlar ikramiye tahsili için ödeme noktaları araştırmasına çıktı. Bu kapsamda "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi parası nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler?" soruları yanıt aramaya başladı. Online bilet alan kişiler için ödeme sistemi oldukça basit çünkü ödemeler direkt kişilerin hesaplarına yatıyor. Peki, bayilerden bilet alan vatandaşlar ödemelerini nasıl alacak? Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi parası nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler? İşte detaylar.

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi parası nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler? 2023 Milli Piyango parası nasıl alınır?

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi tahsilatı için araştırmalar hız kazandı. Dev ikramiyeli çekilişte kazanan numaralardan biri olan vatandaşlar "Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi parası nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler?" sorularına yanıt arıyor. 5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerden alınabildiği gibi online biletlerde ödemeler hesaplara direkt olarak yapılıyor. İşte Milli Piyango yılbaşı ikramiye ödeme noktaları ve tüm detaylar.

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi parası nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler? 2023 Milli Piyango parası nasıl alınır?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ PARASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulaması üzerinden oynanan oyunlardan kazanılan ikramiye ödemeleri, çekilişe katılanların Milli Piyango Online hesaplarına otomatik olarak yükleniyor. Oyuncular Milli Piyango Online hesaplarına yüklenen ikramiyeleri, online platformlar üzerinden bankaya para çekme işlemi ile banka hesaplarına transfer edebilirler.

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Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi parası nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler? 2023 Milli Piyango parası nasıl alınır?

Bayiler ve Terminalden Oynanan İkramiye Ödemeleri:

5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemelerini bayilerden alabilirsiniz. 5.000 TL'ye kadar olan ikramiye ödemeleri için bayilerden "ikramiye bileti" alınmasına gerek yoktur.

5.000,01 TL ile 100.000,00 TL arasındaki ikramiye ödemeleri Türkiye Halk Bankası'nın 81 ilde yetkilendirilmiş şubesinden ve Kıbrıs'ta yetkilendirilmiş 1 şubesinden alabilirsiniz. Bu ödemelerin bankadan yapılabilmesi için herhangi bir bayiden "ikramiye bileti" alınması gerekmektedir.

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi parası nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler? 2023 Milli Piyango parası nasıl alınır?

İkramiye ödemesine esas teşkil eden belge biletin aslı olup sadece ikramiye biletinin ibrazı üzerine ikramiye ödemesi yapılmamaktadır. Çoklu çekiliş seçeneği ile oynanmış biletlerin ikramiye tahsili için ilgili çekilişlerin tamamının gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

Milli Piyango yılbaşı ikramiyesi parası nasıl ve nereden alınır, ikramiye ödeme noktaları nereler? 2023 Milli Piyango parası nasıl alınır?

100.000,01 TL üzerindeki ikramiyeleri yalnızca Türkiye Halk Bankası İstanbul Levent Şubesinden 09:00 - 12:00 saatleri arasında alabilirsiniz. 100.000,01 TL ve üzerindeki ikramiye ödemeler için bayilerden "ikramiye bileti" alınmasına gerek yoktur.

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