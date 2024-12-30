MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2025: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango büyük ikramiye tutarı araştırılmaya başladı. Her sene olduğu bu yıl da 31 Aralık Salı gecesini 1 Ocak Çarşamba gününe bağlayan gece çekilecek olan çekilişte dağıtım garantisi veriliyor. Talihli numaralardan olmak isteyenler bilet almaya devam ediyor. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?