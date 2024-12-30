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Haberler Yaşam MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2025: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:24 Güncelleme Tarihi: 30.12.2024 15:24

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2025: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

Yeni yıla saatler kala Milli Piyango büyük ikramiye detayları araştırılmaya başladı. Yılbaşı özel çekilişi için geri sayıma geçilmişken büyük ikramiyede talihlilerden olmak isteyenler çeyrek, yarım ve tam biletleri almaya deva ediyor. Yeni düzenlemeye göre büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek. Dağıtım garantili ikramiye için bekleyiş sürüyor. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL? İşte tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları…

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2025: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

Milli Piyango büyük ikramiye tutarı araştırılmaya başladı. Her sene olduğu bu yıl da 31 Aralık Salı gecesini 1 Ocak Çarşamba gününe bağlayan gece çekilecek olan çekilişte dağıtım garantisi veriliyor. Talihli numaralardan olmak isteyenler bilet almaya devam ediyor. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2025: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO 2025 BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 600 milyon TL, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 3 milyar 499 milyon 50 bin TL olarak belirlendi.

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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2025: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2025: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

TAMAMI DAĞITIM GARANTİLİ!

Tamamı dağıtım garantili ikramiyeler 31 Aralık 2024 tarihli çekilişle sahiplerini bulacak.

Büyük ikramiyenin, satılan 4 çeyrek bilete ya da 2 yarım bilete denk gelmemesi durumunda, büyük ikramiyenin tamamı, bilet payına (tam, yarım, çeyrek) bakılmaksızın, ödülün isabet ettiği satılan bilet(ler) arasında eşit olarak paylaştırılacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2025: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango bilet satış noktalarından bilet alabileceğiniz gibi online sistem üzerinden de bilet satın alabilmek mümkün. İşte, yılbaşı bileti alabileceğiniz o ekranı:

https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango

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