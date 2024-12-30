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MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2025: Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.12.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 30.12.2024
15:24
Yeni yıla saatler kala Milli Piyango büyük ikramiye detayları araştırılmaya başladı. Yılbaşı özel çekilişi için geri sayıma geçilmişken büyük ikramiyede talihlilerden olmak isteyenler çeyrek, yarım ve tam biletleri almaya deva ediyor. Yeni düzenlemeye göre büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekiliş devam edecek. Dağıtım garantili ikramiye için bekleyiş sürüyor. Peki, Milli Piyango büyük ikramiye ne kadar, kaç TL? İşte tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları…