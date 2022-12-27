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Haberler Yaşam Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 27.12.2022 15:39 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022 15:40

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi için heyecan dorukta. Çekilişe sayılı günler kala 2023 Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama işlemleri için araştırmalar da başladı. Milyonlarca vatandaş 31 Aralık 2022 tarihinde düzenlenecek yılbaşı özel çekilişini bekliyor. Çekilişin ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda gerçekleşeceğini öğrenmek isteyenler "Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama bilgileri.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama

"Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak. Peki; 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hakkında bilgiler.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ 2023

Milli Piyango büyük ikramiye çekilişinin ardından Milli Piyango sorgulama ekranı Sabah'ta yer alacak. Milli Piyango sonuçları tam sıralı kazandıran numaralar da yine en doğru şekilde bu adreste yer alacak.

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Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO 2023 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Milli Piyango tarafından düzenlenecek olan yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık Cumartesi günü saat 12.30'da başlayacak. Çekiliş gün boyu sürecek ve saat 23.15'te amorti ve 200 milyon TL'lik büyük ikramiye çekilişi gerçekleştirilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama

Milli Piyango Yılbaşı Bilet Fiyatları Ne Kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları geçtiğimiz yıl 30 TL ile 120 TL arasında değişiklik gösteriyordu. Milli Piyango İdaresi tarafından açıklanan rakamlar şu şekildeydi;

Tam bilet : 120 TL
Yarım bilet : 60 TL
Çeyrek bilet: 30 TL

2023 Yılbaşı çekilişi bilet fiyatları da belli oldu. Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamaya göre 2023 yılbaşı çekilişi bilet fiyatları şu şekilde;

Tam bilet : 200 TL
Yarım bilet : 100 TL
Çeyrek bilet: 50 TL

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Geçtiğimiz yıl 120 milyon TL'ye ulaşan büyük ikramiye tarihi rekoru kırmıştı. Yeni yılın dev çekilişi için bilet alan ve büyük ikramiye olan 200 milyon TL'ye tutturma hayali kuran vatandaşlar kazandıran rakamları Sabah Milli Piyango sayfasından öğrenebilecek. Çekilişin, 31 Aralık Cumartesi akşamı 21.00 – 23.00 saatleri arasında gerçekleştirilmesi beklenirken, Milli Piyango 2023 yılbaşı çekilişi sonuçları, çekiliş tamamlanır tamamlanmaz sitemizde yer alacak.

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