Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama

"Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?" sorusunun yanıtı milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 200 milyon lira, dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise 1 milyar 395 milyon 900 bin lira olacak. Peki; 2023 Milli Piyango sonuçları ve bilet sorgulama nasıl yapılır? İşte Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi hakkında bilgiler.