Haberler Yaşam Milli Savunma Bakanlığı 30 bin personel alımı yapıyor! MSB personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler, MSB aday belirleme sınavı ne zaman?

Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 13:48

MSB personel alımı yapılacağı duyurusunun ardından, TSK bünyesinde görev almak isteyenler söz konusu açıklamayı mercek altına alıyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan açıklamaya göre Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 bin 62 personel alımı yapılacak. Konuyla ilgili olarak MSB personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, başvuru şartları neler gibi sorular yanıt arıyor. İşte Bakan Akar'ın açıklamaları ışığında MSB aday belirleme sınavı ne zaman yapılacak, MSB başvurusu ne zaman gibi soruların yanıtı!