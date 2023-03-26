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Haberler Yaşam Milli Savunma Bakanlığı 30 bin personel alımı yapıyor! MSB personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler, MSB aday belirleme sınavı ne zaman?
Giriş Tarihi: 26.03.2023 13:44 Güncelleme Tarihi: 26.03.2023 13:48

Milli Savunma Bakanlığı 30 bin personel alımı yapıyor! MSB personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler, MSB aday belirleme sınavı ne zaman?

MSB personel alımı yapılacağı duyurusunun ardından, TSK bünyesinde görev almak isteyenler söz konusu açıklamayı mercek altına alıyor. Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapılan açıklamaya göre Bakanlık bünyesinde istihdam edilmek üzere 30 bin 62 personel alımı yapılacak. Konuyla ilgili olarak MSB personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, başvuru şartları neler gibi sorular yanıt arıyor. İşte Bakan Akar'ın açıklamaları ışığında MSB aday belirleme sınavı ne zaman yapılacak, MSB başvurusu ne zaman gibi soruların yanıtı!

Milli Savunma Bakanlığı 30 bin personel alımı yapıyor! MSB personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler, MSB aday belirleme sınavı ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı 2023 yılı içinde 30 bin 62 personel alımı yapacak. Bakan Akar'ın yaptığı açıklamayı ve MSB personel alımı hakkında detayları merak edenler, MSB personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, başvuru şartları neler gibi sorulara yanıt arıyor. Kontenjanlar, açılan kadrolar ve branş dağılımına ilişkin açıklamalar haberimizin devamında. Peki, MSB aday belirleme sınavı ne zaman yapılacak, başvurular ne zaman başlayacak? İşte Milli Savunma Bakanlığı 30 bin personel alımı hakkında detaylar!

Milli Savunma Bakanlığı 30 bin personel alımı yapıyor! MSB personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler, MSB aday belirleme sınavı ne zaman?

MSB PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Savunma ve güvenlik açısından personel temininin önemine vurgu yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şunları kaydetti:

"Nitelikli insan gücünün temini konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Subay, astsubay, devlet memuru, işçi, askeri öğrenci ve sözleşmeli er alımına yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu yıl içinde toplam 30 bin 62 personel temini için planlamalarımızı yaptık. Sürecimiz başladı, uygulamalarımız devam ediyor."

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Milli Savunma Bakanlığı 30 bin personel alımı yapıyor! MSB personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler, MSB aday belirleme sınavı ne zaman?

ASKERİ ÖĞRENCİ ADAY BELİRLEME SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

"2 Nisan'da yapılacak askeri öğrenci aday belirleme sınavı ile öğrenci alımına yönelik çalışmaları başlayacak, daha sonra hazirandaki mülakatlarla devam edecek. Tüm gençlerimizi bize katılmaya, Milli Savunma Bakanlığının, Türk Silahlı Kuvvetlerinin geleceğinde ve ülkemizin savunma ve güvenliğinde görev almaya davet ediyoruz. Bunun parlak ve kutlu bir gelecek olduğunun da gençlerimiz tarafından bilinmesini istiyoruz."

Milli Savunma Bakanlığı 30 bin personel alımı yapıyor! MSB personel alımı başvuru tarihleri belli oldu mu, şartları neler, MSB aday belirleme sınavı ne zaman?

MSB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

MSB personel alımı başvurularının, 2 Nisan'da yapılacak MSÜ sınavı sonrasında başlaması bekleniyor.

Konuya ilişkin detaylar netlik kazandığında haberimize eklenecek.

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