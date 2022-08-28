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Haberler Yaşam Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırıp...
Giriş Tarihi: 28.08.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 30.08.2022 16:53

Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırıp...

İstanbul Kağıthane'deki tekvando kursuna giden 17 yaşındaki genç kız, milli antrenör tarafından tacize uğradığını iddia etti. A.D. isimli kızın ablası soluğu antrenörün yanında aldı. Şikayet ederse yıllar süreceğine ilişkin söylemlerle karşılaşan aile, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

DİLEK YAMAN DEMİR
Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırıp...

17 yaşındaki A.D., İstanbul Kağıthane'deki bir tekvando kursuna gidiyordu. Yaklaşık 2 yıl önce başladığı kursta tekvando hocası İsmail K., milli hakemlik yapıyor ve kursta da baş antrenör olarak çalışıyordu.

İddiaya göre İsmail K., son aylarda küçük kıza yönelik taciz içerikli hareketlerde bulunmaya başladı. 2021 yılı Temmuz ayından sonra genç kızı kendi odasına çağıran milli antrenör, genç kıza tacizde bulundu.

Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırıp...

MİLLİ ANTENÖRÜN TACİZ İDDİASI

Geçtiğimiz Aralık ayında Ankara'da bir maçtan döndükten sonra, diğer arkadaşlarının antrenmanda bulunduğu esnada yeniden genç kızın yanına gelen tekvando hocası, sevgili olmak gibi konulardan bahsederek mağdura kalp resimleri, "günaydın aşkım" şeklinde mesajlar gönderdiği belirlendi.

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Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırıp...

Genç kız arkadaşlarıyla konuştuğunda ise kendilerinin de benzer tacizlere maruz kaldığını öğrendi. Genç kız yaşadıklarını ablasına anlattı.

Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırıp...

Abla, hocayla görüşmek üzere kursa gittiğinde ise yanlış anlaşılma olduğunu, şikayet ederlerse yıllar süreceğini söyledi. Abla duydukları sonrası, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Milli tekvando antrenörüne taciz suçlaması! Genç kızı odasına çağırıp...

17 YIL HAPSİ İSTENDİ

Kursa benzer tacizlere maruz kalan kızların ifadeleri alındı. Bilgi sahibi D. Y., Çocuk İzlem Merkezinde alınan ifadesinde hocasının mağduru öptüğünü bizzat gördüğünü beyan etti.

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