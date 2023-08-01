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Haberler Yaşam Milli voleybolcu Hande Baladın'ı "yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden şüpheli yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı
Giriş Tarihi: 01.08.2023 19:03 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 19:03

Milli voleybolcu Hande Baladın'ı "yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden şüpheli yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı

Milli voleybolcu Hande Baladın'a, "yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydı çıktı.

Deniz YUSUFOĞLU
Milli voleybolcu Hande Baladın’ı yüzüne asit atacağım diye tehdit eden şüpheli yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı

SABAH'ın Türkiye'ye duyurduğu olayda Mustafa N., milli voleybolcu Hande Baladın, oynadığı Eczacıbaşı Dynavit takımı ve sponsor firmaya yönelik Instagram hesabı üzerinden tehdit mesajı içeren paylaşımlar yaptı.

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı yüzüne asit atacağım diye tehdit eden şüpheli yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı

"İNTİKAM ALMADAN BANA ÖLÜM YOK"

Aynı gün içinde farklı paylaşımlarla tehditlerini sürdüren şüpheli, Hande Baladın için şunları yazdı:

"Kızım dedim, orman yoluna yatarım, spor kulübüne giderken arabanı tararım dedim.

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Milli voleybolcu Hande Baladın’ı yüzüne asit atacağım diye tehdit eden şüpheli yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı

Benden şikayetçi olmadı. Benden korkmadı. Ben bunu alenen devamlı tehdit, taciz aklınıza gelebilecek ne varsa uyguladım. Fakat saf aşık gibi göründüm kendisine.

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı yüzüne asit atacağım diye tehdit eden şüpheli yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı

Sanki bana her şeyi yaptırabilecek bir insanmış gibi. Bu da bundan nemalandı... Ben bu kıza diyorum ki senin yüzüne asit atacağım bundan dahi korkmuyor. Kızdan intikam almadan bana ölüm yok."

Milli voleybolcu Hande Baladın’ı yüzüne asit atacağım diye tehdit eden şüpheli yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı

GÖZALTINA ALINDI

Can güvenliğinden endişe duyan Hande Baladın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılığa gelerek ifade veren Baladın, şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.

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