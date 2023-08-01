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Milli voleybolcu Hande Baladın'ı "yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden şüpheli yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı
Giriş Tarihi: 01.08.2023 19:03
Güncelleme Tarihi: 01.08.2023
19:03
Milli voleybolcu Hande Baladın'ı "yüzüne asit atacağım" diye tehdit eden şüpheli yakalandı! Suç dosyası kabarık çıktı
Milli voleybolcu Hande Baladın'a, "yüzüne asit atacağım" şeklinde tehdit mesajları gönderdiği iddia edilen şüpheli yakalandı. Şüphelinin tehdit, yaralama, uyuşturucu gibi suçlardan kaydı çıktı.