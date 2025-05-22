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Milyonda bir görülen hastalık hayatını kararttı! 6.5 yıldır yatağa bağımlı: O benim tek evladım keşke tedavisi olsa…
Giriş Tarihi: 22.05.2025 09:59
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
10:01
Milyonda bir görülen hastalık hayatını kararttı! 6.5 yıldır yatağa bağımlı: O benim tek evladım keşke tedavisi olsa…
Eskişehir'de yaşayan 8 yaşındaki Mehmet Emir Özbakan, 6 buçuk yıl önce sağlıklı bir şekilde götürüldüğü Afyonkarahisar'daki bir cenaze töreninde Batı Nil virüsünü taşıyan sivrisinek tarafından ısırılması sonucunda yatağa bağımlı hale geldi. Milyonda bir görülen rahatsızlığı yaşayan talihsiz çocuk, çeşitli tedaviler ile hortumla beslenmekten kurtuldu, az da olsa hareket kazandı.