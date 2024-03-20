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Mimar Bartu Can cinayetinde yeni detaylar: İtiraf eden şüpheli cenazeye katılmış!
Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:05
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
13:05
Mimar Bartu Can cinayetinde yeni detaylar: İtiraf eden şüpheli cenazeye katılmış!
Kan donduran olay Zonguldak'ta yaşanmıştı... İç mimar Bartu Can'ın (32) öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp, pişmanlık duyarak cinayeti Kenan Alagöz'ün (59) işlediğini itiraf eden M.Ö.'nün (48), savcılık ifadesi ortaya çıktı. M.Ö. ifadesinde, "Bartu'nun cenazesine katıldığım doğrudur. Şahsın babasını...