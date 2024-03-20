Mimar Bartu Can cinayetinde yeni detaylar: İtiraf eden şüpheli cenazeye katılmış!

Şahsı tanımadığım için korktum ve 'Tövbe bismillah bu kim?' dedim. Bu sırada Kenan Alagöz şaşkınlıkla indi ve peşinden adını sonradan öğrendiğim Bartu Can da indi. Aracın diğer tarafına giderken 2 el silah sesi duydum.