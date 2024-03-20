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Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 13:05

Mimar Bartu Can cinayetinde yeni detaylar: İtiraf eden şüpheli cenazeye katılmış!

Kan donduran olay Zonguldak'ta yaşanmıştı... İç mimar Bartu Can'ın (32) öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp, pişmanlık duyarak cinayeti Kenan Alagöz'ün (59) işlediğini itiraf eden M.Ö.'nün (48), savcılık ifadesi ortaya çıktı. M.Ö. ifadesinde, "Bartu'nun cenazesine katıldığım doğrudur. Şahsın babasını...

DHA
Mimar Bartu Can cinayetinde yeni detaylar: İtiraf eden şüpheli cenazeye katılmış!

Kan donduran olay 10 Eylül 2023'te Ereğli'deki Yumurtalık kayalıklarında meydana geldi. Bölgede arkadaşları ile kamp yapan iç mimar Bartu Can, sabah saatlerinde hareketsiz halde bulundu. Can'ın arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Ekipler, Can'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Otopside, Bartu Can'ın çenesinin üstünde mermi girişine rastlanınca cinayet ihtimali şüphesiyle soruşturma başlatıldı. Olay gecesi, Can'ın yanında olabileceği değerlendirilen 6 kişi, farklı tarihlerde gözaltına alınıp, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

Mimar Bartu Can cinayetinde yeni detaylar: İtiraf eden şüpheli cenazeye katılmış!

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, HTS kayıtları, plaka tanıma sistemindeki veriler, güvenlik kameraları ve bölgedeki fotokapanları inceledi. 22 bin 543 plakayı inceleyen jandarma, Kenan Alagöz ve M.Ö.'nün olay yerinde bulunduğunu tespit edip, 2 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltında Bartu Can'ı tanımadığını, otomobiline binince tartışmaya başladıklarını anlatan Kenan Alagöz, havaya ateş açtığını daha sonra indirirken 2'nci kez patladığını ve Can'ın vurulduğunu söyledi. Kenan Alagöz, 5 Mart'ta tutuklanırken, olay sırasında yanında bulunan M.Ö. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Mimar Bartu Can cinayetinde yeni detaylar: İtiraf eden şüpheli cenazeye katılmış!

Cinayetin aydınlatılmasının ardından jandarma, suç aleti silahı bulmak için çalışma başlattı. Kenan Alagöz'ün tabancayı attığını söylediği Ören Çayı mevkisinde arama başlatan ekipler, 30 metre genişliğe sahip çay yatağında 100 metre boyunca toplam 3 bin metrekarelik alanı taradı ancak yaşanan su taşkınları nedeniyle suç aletini bulamadı.

Mimar Bartu Can cinayetinde yeni detaylar: İtiraf eden şüpheli cenazeye katılmış!

'2 EL SİLAH SESİ DUYDUM'
Öte yandan M.Ö.'nün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Alkole düşkün olduğunu ve olay günü Kenan Alagöz ile içki içtiğini anlatan M.Ö., "02.30 sıralarında alkolümüz kalmadığından çöpleri toplamak için otomobilden dışarı çıktım. O sırada kapının açılma sesini duydum ve bir erkeğin araca bindiğini gördüm.

Mimar Bartu Can cinayetinde yeni detaylar: İtiraf eden şüpheli cenazeye katılmış!

Şahsı tanımadığım için korktum ve 'Tövbe bismillah bu kim?' dedim. Bu sırada Kenan Alagöz şaşkınlıkla indi ve peşinden adını sonradan öğrendiğim Bartu Can da indi. Aracın diğer tarafına giderken 2 el silah sesi duydum.

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