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Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:31 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 11:31

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUASI 2025: Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

İslam dünyasında özel bir yere sahip olan Miraç Kandili, 26 Ocak gecesi müminler tarafından coşkuyla idrak edilecek. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükseldiği bu gece, müminler için bir arınma ve manevi derinleşme zamanıdır. Recep ayının 27. gecesinde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, bu özel gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu noktada Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar için araştırmalar hız kazandı. Peki; Miraç Kandili ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetler ve Miraç Kandili duası

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUASI 2025: Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

Recep ayının 27. gecesine denk gelen yılın ikinci kandili, bu yıl 26 Ocak Pazar gecesi idrak edilecek. İslam aleminin heyecanla beklediği Miraç Kandili, Peygamber Efendimizin (s.a.v.) semaya yükseldiği mübarek bir gece olarak büyük anlam taşır. Müslümanlar, bu geceyi ibadetle geçirmeyi arzu ediyor ve "Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?" sorularına yanıt arıyor. Bu kutlu gecede eller semaya açılacak, dualar edilecek ve namazlar kılınacak. Peki, Diyanet'e göre Miraç Kandili ibadetleri ve okunması gereken dualar nelerdir? İşte, bu özel gecede yapılacak ibadetler ve Miraç Kandili duası

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUASI 2025: Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir (Tirmizî, Savm, 39). Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir.

Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nafile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.

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MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUASI 2025: Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

*Kur"ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur"ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah"a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.

*Peygamber Efendimiz (sav)"e salât ü selâmlar getirilmeli; O"nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.

*Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.

*Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUASI 2025: Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

*Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

*Mü"minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.

*Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.

*Kişi kendine ve diğer Mü"min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.

*O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.

*Kandil gecesinin akşam, yatsı ve Sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.

MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUASI 2025: Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Kandil gecelerine özel herhangi bir namaz şekli yoktur, ancak bu özel gecelerin feyzinden faydalanabilmek adına nafile namazı kılınması tavsiye edilir.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.

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