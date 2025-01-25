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MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUASI 2025: Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?
Giriş Tarihi: 25.01.2025 11:31
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
11:31
MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUASI 2025: Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?
İslam dünyasında özel bir yere sahip olan Miraç Kandili, 26 Ocak gecesi müminler tarafından coşkuyla idrak edilecek. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) göğe yükseldiği bu gece, müminler için bir arınma ve manevi derinleşme zamanıdır. Recep ayının 27. gecesinde yapılacak ibadetler ve okunacak dualar, bu özel gecenin feyzinden yararlanmak isteyenler tarafından merak ediliyor. Bu noktada Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar için araştırmalar hız kazandı. Peki; Miraç Kandili ibadetleri nelerdir, hangi dualar okunur, neler yapılır? İşte, bu mübarek gecede yapılması gereken ibadetler ve Miraç Kandili duası…