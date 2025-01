MİRAÇ KANDİLİ İBADETLERİ VE DUASI 2025: Miraç Kandili yapılacak ibadetler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar nelerdir?

MİRAÇ KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKATTIR?

Kandil gecelerine özel herhangi bir namaz şekli yoktur, ancak bu özel gecelerin feyzinden faydalanabilmek adına nafile namazı kılınması tavsiye edilir.

12 rekat olan nafile namazı, 2 rekatta bir selam verilerek kılınır. Namazın her rekatında Fatiha ve Kuran-ı Kerim'den bir sure okunarak kılınır. Her 2 rekatta bir selam verildikten sonra 100 kere 'Sübhanallahi ve`l hamdü lillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber' denilir. 12 rekat namazın tamamı bittikten sonra 100'er defa tövbe istiğfar ve salavatlar getirilir.