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Miraç Kandili İftar Vakti ve Saati: Ankara, İzmir, İstanbul 26 Ocak 2025 Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:31
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025
09:39
Miraç Kandili İftar Vakti ve Saati: Ankara, İzmir, İstanbul 26 Ocak 2025 Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak?
Bu sabah sahura kalkan milyonlarca mümin, Miraç Kandili için nafile oruca niyet etti. Oruçların açılacağı vakit hakkında, Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak gibi sorularla araştırmalar hız kazandı. Diyanet il il ezan vakitleri listesiyle merak edilenler yanıt buldu. İşte 26 Ocak 2025 Ankara, Bursa İzmir, İstanbul Miraç Kandili iftar vakti ve saati…