Miraç Kandili İftar Vakti ve Saati: Ankara, İzmir, İstanbul 26 Ocak 2025 Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR, TEK GÜN TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Recep ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir. Buna göre oruç tutmak isteyenler Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutabilir.

Miraç Kandili'nde tek gün oruç tutulabilir. Ancak Miraç Kandili Recep ayının son 3 gününe denk geldiği için bu günleri birbirine bağlayarak oruç tutmanın faziletinin daha çok olduğu söylenir.