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Haberler Yaşam Miraç Kandili İftar Vakti ve Saati: Ankara, İzmir, İstanbul 26 Ocak 2025 Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak?
Giriş Tarihi: 26.01.2025 09:31 Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 09:39

Miraç Kandili İftar Vakti ve Saati: Ankara, İzmir, İstanbul 26 Ocak 2025 Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak?

Bu sabah sahura kalkan milyonlarca mümin, Miraç Kandili için nafile oruca niyet etti. Oruçların açılacağı vakit hakkında, Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak gibi sorularla araştırmalar hız kazandı. Diyanet il il ezan vakitleri listesiyle merak edilenler yanıt buldu. İşte 26 Ocak 2025 Ankara, Bursa İzmir, İstanbul Miraç Kandili iftar vakti ve saati…

Miraç Kandili İftar Vakti ve Saati: Ankara, İzmir, İstanbul 26 Ocak 2025 Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan il il ezan vakitleri listesi ile Miraç Kandili iftar saati belli oldu. Bu mübarek günü oruç tutarak ve ibadet ederek geçirmek isteyenler Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak sorusuyla araştırma yapıyor. İşte Ankara, Bursa, İzmir, İstanbul ezan vakitleri listesi ile 26 Ocak 2025 Miraç Kandili iftar vakti.

Miraç Kandili İftar Vakti ve Saati: Ankara, İzmir, İstanbul 26 Ocak 2025 Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak?

MİRAÇ KANDİLİ İFTAR VAKTİ - 26 OCAK 2025

İstanbul akşam ezanı saati: 18.20

Ankara akşam ezanı saati: 18.07

İzmir akşam ezanı saati: 18.33

Bursa akşam ezanı saati: 18.22

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Miraç Kandili İftar Vakti ve Saati: Ankara, İzmir, İstanbul 26 Ocak 2025 Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak?

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN ORUÇ TUTULUR, TEK GÜN TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Recep ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler gündüz oruç tutmuş, gecesinde ise çeşitli ibadetler ve dualarla geçirmiştir. Buna göre oruç tutmak isteyenler Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutabilir.

Miraç Kandili'nde tek gün oruç tutulabilir. Ancak Miraç Kandili Recep ayının son 3 gününe denk geldiği için bu günleri birbirine bağlayarak oruç tutmanın faziletinin daha çok olduğu söylenir.

Miraç Kandili İftar Vakti ve Saati: Ankara, İzmir, İstanbul 26 Ocak 2025 Miraç Kandili orucu saat kaçta açılacak, akşam ezanı kaçta okunacak?

Miraç Kandilinde Oruç Tutmanın Faziletleri

Rivayet olunduğuna göre Recep'in yirmi yedinci gününün sadakası ve orucu vardır: "Her kim Recep'in yirmi yedinci günü oruç tutup, o gün sadaka verirse, Allah-u Teâlâ orucuna karşılık o kişiye, bin hasene ve iki bin köle azadı (sevabı) yazar."

Birçok Hadis-i Şerif'te yer aldığı gibi Peygamber Efendimiz (SAV) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu vesileyle Allah'ın ayı olan Recep'te oruç tutmak Allah-u Teala'ya bir şükür ve O'nun rızasını kazanmak için bir fırsattır.

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