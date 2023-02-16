Miraç Kandili, Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselişini ifade eden bu mübarek gecenin anlamı ve önemi kandil mesajları ile vurgulanacak. Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' yazılı dileklerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli Miraç Kandili mesajları ile resimli kandil mesajları seçenekleri sabah.com.tr'de! İşte, 2023 en güzel, resimli Miraç Kandil mesajları ve sözleri

Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri

Miraç Kandili mesajları seçeneklerini yazılı ya da resimli olarak indirerek sevdiklerinize iletebilirsiniz. Miraç Kandili'nin anlamı ve önemini belirten en güzel kandil mesajı seçenekleri sabah.com.tr'de!

Kandil Mesajları 2023

İşte, Miraç Kandili için gönderebileceğiniz en güzel mesajlar;