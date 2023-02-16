Miraç Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemi için paylaşımlar yapmak isteyenler doğru yerdeler. ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' yazılı kandil mesajları yollayabileceğiniz kısa, uzun, resimli, dualı, ayetli Miraç Kandili mesajları bu başlık altında yer alıyor. Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edeceğimiz Miraç Kandili için en güzel kandil mesajları paylaşabilirsiniz. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, dualı, resimli Miraç Kandili mesajları, sözleri ve 2023 kandil mesajları!