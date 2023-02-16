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Giriş Tarihi: 16.02.2023 20:17 Güncelleme Tarihi: 16.02.2023 20:17

Miraç Kandili mesajları! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Kandil mesajı ile resimli Miraç kandil mesajları ve sözleri paylaş

Miraç Kandili mesajları ile günün anlamı ve önemi için paylaşımlar yapmak isteyenler doğru yerdeler. ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' yazılı kandil mesajları yollayabileceğiniz kısa, uzun, resimli, dualı, ayetli Miraç Kandili mesajları bu başlık altında yer alıyor. Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edeceğimiz Miraç Kandili için en güzel kandil mesajları paylaşabilirsiniz. İşte, sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel, dualı, resimli Miraç Kandili mesajları, sözleri ve 2023 kandil mesajları!

Miraç Kandili mesajları! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Kandil mesajı ile resimli Miraç kandil mesajları ve sözleri paylaş

Miraç Kandili, Recep ayının yirmi yedinci gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselişini ifade eden bu mübarek gecenin anlamı ve önemi kandil mesajları ile vurgulanacak. Miraç Kandili mesajları ve sözleri ile ''Kandiliniz Mübarek Olsun'' ve ''Hayırlı Kandiller'' yazılı dileklerinizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Kısa, uzun, anlamlı, dualı, ayetli, hadisli Miraç Kandili mesajları ile resimli kandil mesajları seçenekleri sabah.com.tr'de! İşte, 2023 en güzel, resimli Miraç Kandil mesajları ve sözleri

Miraç Kandili Mesajları ve Sözleri

Miraç Kandili mesajları seçeneklerini yazılı ya da resimli olarak indirerek sevdiklerinize iletebilirsiniz. Miraç Kandili'nin anlamı ve önemini belirten en güzel kandil mesajı seçenekleri sabah.com.tr'de!

Kandil Mesajları 2023

İşte, Miraç Kandili için gönderebileceğiniz en güzel mesajlar;

Miraç Kandili mesajları! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Kandil mesajı ile resimli Miraç kandil mesajları ve sözleri paylaş

Miraç Kandili Mesajları 1 - Bir gece, kendisine âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye (Muhammed) kulunu Mescid-i Harâm'dan, çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allah noksan sıfatlardan münezzehtir; O, gerçekten işitendir, görendir. (İsra / 1 )

Miraç Kandili Mesajları 2 - Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kandiliniz mübarek olsun.

Miraç Kandili Mesajları 3 - Peygamber Efendimizin (S.A.V.) göklere yükseldiği bu gece tüm dualarınızın göklere yükselip kabul olmasını dilerim. Miraç Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

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Miraç Kandili mesajları! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Kandil mesajı ile resimli Miraç kandil mesajları ve sözleri paylaş

Miraç Kandili Mesajları 4 - Ya Rabbim Sen affedicisin, affetmesini seven ve bilensin. Sen bizleri bu mübarek Miraç kandili hatırına Affı Mağfiret eyle. (Amin) Hayırlı Kandiller.

Miraç Kandili Mesajları 5 - Allah'ım! fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul edilmeyen duadan sana sığınırım. Miraç Kandiliniz Mübarek Olsun!

Miraç Kandili mesajları! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Kandil mesajı ile resimli Miraç kandil mesajları ve sözleri paylaş

Miraç Kandili Mesajları 6 - Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam Alemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Miraç Kandiliniz mübarek olsun…

Miraç Kandili Mesajları 7 - Bu değerli kandil gecesinde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi olan bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah (c.c.) tüm dualarınızı kabul etsin. (Amin) Hayırlı Kandiller.

Miraç Kandili mesajları! 2023 En Güzel, Dualı, Hadisli Kandil mesajı ile resimli Miraç kandil mesajları ve sözleri paylaş

Miraç Kandili Mesajları 8 - Allah'ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Miraç Kandili Mesajları 9 - Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

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