Miraç Kandili orucu Diyanet bilgileri: Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur, ne zaman, nasıl niyet edilir?

Mirac olayının gerçekleştiği kandil gecesi 17 Şubat bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu özel günü ibadetle geçirmek isteyenler Miraç kandili orucu için araştırmalara başladı. Diyanet ile araştırılan "kandilde oruç tutulur mu" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Hz. Muhammed'in göğe yükselip Allah'ın huzuruna çıktığı gece olan bugünde ibadet araştırmaları yoğunlukta. Miraç kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün, nasıl niyet edilir soruları yanıt arıyor. İşte, Miraç Kandili orucu niyeti, sevabı ve faziletleri…