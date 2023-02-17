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Giriş Tarihi: 17.02.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 09:38

Miraç Kandili orucu Diyanet bilgileri: Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur, ne zaman, nasıl niyet edilir?

Mirac olayının gerçekleştiği kandil gecesi 17 Şubat bugün İslam alemi tarafından idrak ediliyor. Bu özel günü ibadetle geçirmek isteyenler Miraç kandili orucu için araştırmalara başladı. Diyanet ile araştırılan "kandilde oruç tutulur mu" sorusu da gündemdeki yerini aldı. Hz. Muhammed'in göğe yükselip Allah'ın huzuruna çıktığı gece olan bugünde ibadet araştırmaları yoğunlukta. Miraç kandili orucu ne zaman tutulur, kaç gün, nasıl niyet edilir soruları yanıt arıyor. İşte, Miraç Kandili orucu niyeti, sevabı ve faziletleri…

Miraç Kandili orucu Diyanet bilgileri: Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur, ne zaman, nasıl niyet edilir?

Miraç Kandili orucu Diyanet ile araştırılıyor. Kandil gününü oruçlu geçiren Müslümanlar ibadete kaç gün daha devam etmeleri gerektiğini araştırılıyor. Kandil ibadetleri arasında yer alan oruç imsak ve iftar vakitleri ile araştırılmaya başladı. Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur, ne zaman, hangi gün soruları yanıt arıyor. Peki, Miraç Kandili orucu niyeti nasıl edilir? İşte, tüm merak edilenler…

Miraç Kandili orucu Diyanet bilgileri: Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur, ne zaman, nasıl niyet edilir?

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklara göre Miraç Kandili'nde oruç tutulmasına dair herhangi bir bilgi yer almamasına karşın, Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nde müminler bu günün gündüzünde oruç tutmuş, gecesini çeşitli ibadetler ve dua ile geçirmiştir.

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Miraç Kandili orucu Diyanet bilgileri: Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur, ne zaman, nasıl niyet edilir?

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ

Miraç gecesine özel ibadet bulunmamaktadır. Fakat bu mübarek gecenin gündüzünde oruçlu olmanın, Allah katında çok kıymetli olduğu çeşitli İslam alimleri tarafından söylenmektedir.

Miraç Kandili orucu Diyanet bilgileri: Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur, ne zaman, nasıl niyet edilir?

MİRAÇ KANDİLİNDE KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?

Dinî açıdan güneşin batmasıyla önceki gün sona erer ve yeni bir gün başlar. Gece gündüzden önce gelir (Kurtubî, el-Câmi', XIV, 15). Nitekim Ramazan ayı, Şaban ayının son gününde güneşin batışıyla başladığı için, o gece teravih namazı kılınmakta ve Ramazan'ın son gününde güneşin batışıyla Şevval ayı başladığı için, o gecede teravih namazı kılınmamaktadır. Cuma günü de Perşembe günü akşam vaktinin girmesiyle başlar, Cuma günü akşam vaktine kadar devam eder. Mesela "Recebin ilk Cuma gecesi" dendiği zaman perşembeyi ilk Cumaya bağlayan gece (akşam vaktinden sabah vaktine kadar olan süre) anlaşılır.

Bu kapsamda kandil geceleri için tutulan nafile oruçların asıl zamanı, geceyi takip eden gün olmakla birlikte, daha önceki günle birlikte oruç tutulabilir. Yani Miraç Kandilinin gündüzünde ve 1 gün öncesi ya da sonrasında da oruç tutulabilir.

Miraç Kandili orucu Diyanet bilgileri: Miraç Kandili orucu kaç gün tutulur, ne zaman, nasıl niyet edilir?

MİRAÇ KANDİLİNDE YAPILABİLECEK İBADETLER NELERDİR?

Miraç Gecesi: Receb ayinin 27.nci gecesidir. Yatsi namazindan sonra 12 rek'at namaz kilinir. 2 rek'atte bir selâm verilir. Her rek'atte 1 Fâtiha-i Serîfe, 10 Ihlâs-i Serîf okunur. Namazdan sonra; 100 defa"Sübhanallahi velhamdülillahi ve lâ ilâhe illallahü vallahü ekber, ve lâ havle velâ kuvvete illâ billahil aliyyil azim" 100 defa istigfar, 100 defa salâvat-i serîfe okunur.

10 gün 100 defa "Sübhanallahü hayyül Kayyum"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü ehadüs Samed"

10 gün 100 defa "Sübhanallahü gafurur Rahiym" zikirlerini yapmak müstehaptir.

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