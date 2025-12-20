Miss Turkey birincisi Sıla Saraydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? 2025 Türkiye güzeli Sıla Saraydemir

Uluslararası Temsil Hakkı

Miss Turkey birincisi olan Sıla Saraydemir, bu unvanla birlikte Miss World veya Miss Supranational gibi uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı da kazandı. Güzellikten daha fazlasını temsil eden bu yarışmalar, adayın hem fiziksel hem de kültürel ve sosyal donanımını değerlendiren global platformlar.