Miss Turkey birincisi Sıla Saraydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? 2025 Türkiye güzeli Sıla Saraydemir
Giriş Tarihi: 20.12.2025 20:45
Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Miss Turkey 2025'te Türkiye güzeli tacını takan Sıla Saraydemir araştırma konusu oldu. 1993 yılında Türkiye ve Avrupa güzeli seçilen Arzum Onan'a benzetilen 2025 güzeli sosyal medyada gündem oldu. Peki, Miss Turkey birincisi Sıla Saraydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar.