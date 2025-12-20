Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Miss Turkey birincisi Sıla Saraydemir kimdir, kaç yaşında, nereli? 2025 Türkiye güzeli Sıla Saraydemir
Giriş Tarihi: 20.12.2025 20:45

Geçtiğimiz akşam gerçekleştirilen Miss Turkey 2025'te Türkiye güzeli tacını takan Sıla Saraydemir araştırma konusu oldu. 1993 yılında Türkiye ve Avrupa güzeli seçilen Arzum Onan'a benzetilen 2025 güzeli sosyal medyada gündem oldu. Peki, Miss Turkey birincisi Sıla Saraydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar.

Ülkemizin en köklü güzellik yarışması olan Miss Turkey 1980 yılından beri gerçekleştiriliyor. Bu yılın Türkiye güzeli olan Sıla Saraydemir'in Arzum Onan ile olan benzerliği dikkatlerden kaçmazken, 2025 güzelinin özel hayatı merak uyandırdı. Miss Turkey birincisi Sıla Saraydemir kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte yanıtı!

SILA SARAYDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Bu yıl 43'üncüsü gerçekleştirilen Miss Turkey Organizasyonu'nda, binlerce genç kadının başvurduğu yarışmanın sonunda Sıla Saraydemir, 20 finalist arasından birinci olarak 2025 Türkiye Güzeli seçildi.

Saraydemir, önümüzdeki dönemde Türkiye'yi uluslararası güzellik yarışmalarında temsil edecek.

Birinciliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Saraydemir, 22 yaşında. 1.80 boyunda olan Saraydemir, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü 4. sınıf öğrencisi.

Eğitim hayatı devam eden genç güzel, yarışma sürecinde sergilediği duruş ve özgüveniyle jüri üyelerinin beğenisini topladı. Saraydemir, Miss Turkey tacıyla birlikte Türkiye'yi uluslararası platformlarda temsil etme hakkını da elde etti.

Uluslararası Temsil Hakkı

Miss Turkey birincisi olan Sıla Saraydemir, bu unvanla birlikte Miss World veya Miss Supranational gibi uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme hakkı da kazandı. Güzellikten daha fazlasını temsil eden bu yarışmalar, adayın hem fiziksel hem de kültürel ve sosyal donanımını değerlendiren global platformlar.

ARZUM ONAN'IN GENÇLİĞİNE BENZETİLDİ

Yeni Türkiye Güzeli'nin seçilmesinin ardından sosyal medyada da yoğun bir etkileşim yaşandı. Sıla Saraydemir'in fotoğrafları kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve çok sayıda yorum aldı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü, Saraydemir'i Arzum Onan'ın gençliğine benzetti. Yapılan yorumlarda, "adeta gençliğinin kopyası" ve "Arzum Onan'ı yıllar öncesine götürdü" ifadeleri dikkat çekti.