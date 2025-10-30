Mondros Ateşkes Antlaşması - Mondros Ateşkes Anlaşması’nın 7 ve 24. Maddeleri, Tarihçesi, Önemi, Özeti ve Sonuçları

MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI MADDELERİ
Toplamda 25 maddeden oluşan antlaşmanın bazı önemli hükümleri şunlardır:
İstanbul ve Çanakkale Boğazları açılacak, boğazların stratejik noktalarına İtilaf güçleri yerleşecektir.
Karadeniz'deki deniz mayınları hakkında İtilaf Devletleri bilgilendirilecektir.
Osmanlı ordusu terhis edilecek, donanma gemileri İtilaf güçlerine teslim edilecektir.
İtilaf Devletleri, güvenliği tehdit altında görmeleri durumunda istedikleri stratejik bölgeleri işgal edebilecektir.
Osmanlı demiryolları ve limanları İtilaf Devletleri kullanımına açılacaktır.
Osmanlı Devleti, Kafkasya ve İran'dan çekilecektir.
Telsiz ve telgraf iletişimi İtilaf güçleri denetimine girecektir.
Osmanlı esirleri ve diğer askeri materyaller İtilaf Devletleri gözetiminde kalacaktır.
Erzurum, Van, Diyarbakır, Sivas, Elazığ ve Bitlis'te karışıklık çıkması halinde İtilaf Devletleri bu bölgeleri işgal edebilecektir.
Özellikle 7. madde, Anadolu'nun İtilaf güçleri tarafından işgaline açık hale gelmesini sağlarken, 24. madde ise gelecekte planlanan Ermeni devletinin zeminini hazırlamıştır.