Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI 29 KASIM 2022: Benzine indirim var mı, motorine indirim ne kadar? İşte il il motorine indirim sonrası mazot ve benzin fiyatları güncel liste

Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 16:42

Akaryakıt fiyatları motorine indirim sonrası değişiyor! Son dakika motorine indirim haberi ile 30 Kasım 2022 mazot fiyatı indirim beklentisi oluşmuş durumda. Brent Petrol'deki düşüş sonucu benzin fiyatları düşüşe geçiyor. Bu sebeple benzine indirim sorusu sıklıkla aratılmakta. Motorine indirim sonucu güncel mazot fiyatları 20 TL bandında ilerliyor. Bu haftaki ikinci motorine indirim haberi olacak. Peki, benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine indirim var mı? İşte 29 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara ve İstanbul benzin, motorin ve LPG fiyatları…