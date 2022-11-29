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Haberler Yaşam AKARYAKIT FİYATLARI 29 KASIM 2022: Benzine indirim var mı, motorine indirim ne kadar? İşte il il motorine indirim sonrası mazot ve benzin fiyatları güncel liste
Giriş Tarihi: 29.11.2022 16:42 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 16:42

AKARYAKIT FİYATLARI 29 KASIM 2022: Benzine indirim var mı, motorine indirim ne kadar? İşte il il motorine indirim sonrası mazot ve benzin fiyatları güncel liste

Akaryakıt fiyatları motorine indirim sonrası değişiyor! Son dakika motorine indirim haberi ile 30 Kasım 2022 mazot fiyatı indirim beklentisi oluşmuş durumda. Brent Petrol'deki düşüş sonucu benzin fiyatları düşüşe geçiyor. Bu sebeple benzine indirim sorusu sıklıkla aratılmakta. Motorine indirim sonucu güncel mazot fiyatları 20 TL bandında ilerliyor. Bu haftaki ikinci motorine indirim haberi olacak. Peki, benzin fiyatları ne kadar oldu, benzine indirim var mı? İşte 29 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları ile İzmir, Ankara ve İstanbul benzin, motorin ve LPG fiyatları…

AKARYAKIT FİYATLARI 29 KASIM 2022: Benzine indirim var mı, motorine indirim ne kadar? İşte il il motorine indirim sonrası mazot ve benzin fiyatları güncel liste

Motorine indirim beklentisi sonrası güncel akaryakıt fiyatları araştırılıyor. Dün gelen mazota indirim haberi sonrası motorin fiyatları 23 bandında inmişti. Bu sebeple benzine indirim var mı sorusu araç sahipleri tarafından sıklıkla aratılıyor. 29 Kasım 2022 akaryakıt fiyatları bu sebeple gündemdeki yerini koruyor. İşte benzin fiyatları ve detaylar…

AKARYAKIT FİYATLARI 29 KASIM 2022: Benzine indirim var mı, motorine indirim ne kadar? İşte il il motorine indirim sonrası mazot ve benzin fiyatları güncel liste

BENZİNE MAZOTA PEŞ PEŞE İNDİRİM!

Ukrayna Rusya savaşının etkileri, brent petrol piyasası ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

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AKARYAKIT FİYATLARI 29 KASIM 2022: Benzine indirim var mı, motorine indirim ne kadar? İşte il il motorine indirim sonrası mazot ve benzin fiyatları güncel liste

15 Kasım 2022: Mazot fiyatı için 1,56 liralık indirim

17 Kasım 2022: Benzine 77 kuruş indirim

19 Kasım 2022: Benzin fiyatı için 75 kuruş indirim

24 Kasım 2022: Benzinin litre fiyatına 55 kuruş zam; motorin fiyatlarına 95 kuruş indirim

25 Kasım 2022: Benzine 46 kuruş indirim.

29 Kasım 2022: Motorine 82 kuruşluk indirim

30 Kasım 2022: Motorine 58 kuruluşluk indirim beklentisi

AKARYAKIT FİYATLARI 29 KASIM 2022: Benzine indirim var mı, motorine indirim ne kadar? İşte il il motorine indirim sonrası mazot ve benzin fiyatları güncel liste

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI GÜNCELLENDİ!

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 28 Kasım 2022 Pazartesi günü için sorgulanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir akaryakıt pompa fiyatları güncellendi.

İşte güncel benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

AKARYAKIT FİYATLARI 29 KASIM 2022: Benzine indirim var mı, motorine indirim ne kadar? İşte il il motorine indirim sonrası mazot ve benzin fiyatları güncel liste

İZMİR

Motorin fiyatı: 23,19 TL

Benzin fiyatı: 20,32 TL

LPG fiyatı: 10,54 TL

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