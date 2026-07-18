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Motosiklet kazalarına karşı yeni adım! Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor: İşte detaylar
Giriş Tarihi: 18.07.2026 11:27
Güncelleme Tarihi: 18.07.2026 11:28
Motosiklet kazalarına karşı yeni adım! Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor: İşte detaylar
Motosiklet sayısındaki artış ve kaza verileri üzerine İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla kazaların önlenmesi, sürücülerin trafikte daha görünür hale getirilmesi ve toplumda farkındalık oluşturulması amacıyla "2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı" hazırlandı."2026-2027 Motosiklet Denetimleri Eylem Planı" ile motosikletler için trafik ışıklarında özel bekleme alanları oluşturulması, kontrollü şerit paylaşımının pilot ilde test edilmesi ve güvenli olmayan modifikasyonların önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. İşte detaylar!