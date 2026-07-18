Motosiklet kazalarına karşı yeni adım! Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiriyor: İşte detaylar

Uygulamanın trafik güvenliğine ve trafik akışına etkileri ile motosiklet kullanıcılarının karşılaşabileceği riskler değerlendirilecek. Araştırma sonuçları doğrultusunda belirlenecek pilot ilde uygulama test edilerek, sonuçları takip edilecek.

Motosiklet sürücülerinin, yolcuların ve motosikletlerde kullanılan taşıma kutularının gece ve düşük görüş koşullarında daha kolay fark edilmesini sağlamak amacıyla reflektif, yani yansıtıcı özellikte ekipman ve materyallerin kullanımı da teşvik edilecek. Bu doğrultuda bilgilendirme, farkındalık ve yaygınlaştırma faaliyetleri gerçekleştirilecek.

GÜVENLİ OLMAYAN MODİFİKASYONLARA KARŞI ÖNLEM ALINACAK

Eylem planı kapsamında motosiklet ve motorlu bisikletlerde mevzuata aykırı şekilde motor gücünün artırılması veya aracın teknik özelliklerinin değiştirilmesinin önüne geçilmesine yönelik çalışmalar da yürütülecek. Teknik olarak güvenli olmayan modifikasyonların engellenmesi, araçların üretim ve güvenlik standartlarının korunması için denetim ve bilgilendirme faaliyetleri artırılacak.