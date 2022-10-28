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Haberler Yaşam MSB TSK 65 uzman yardımcısı alıyor! MSB ve TSK uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?
Giriş Tarihi: 28.10.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 16:06

MSB TSK 65 uzman yardımcısı alıyor! MSB ve TSK uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda MSB ve TSK bünyesine 65 uzman yardımcısı alınacağı bildirildi. Buna göre; başvurular geçtiğimiz gün başlarken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu kapsamda "MSB ve TSK bünyesine 65 uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvurular "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak. Peki, 2022 MSB ve TSK bünyesine 65 uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar.

MSB TSK 65 uzman yardımcısı alıyor! MSB ve TSK uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?

MSB ve TSK bünyesine 65 uzman yardımcısı başvuruları devam ediyor. Başvurular "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden yapılacak. "2022 MSB ve TSK bünyesine 65 uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte MSB ve TSK 65 uzman yardımcısı başvuru detayları.

MSB TSK 65 uzman yardımcısı alıyor! MSB ve TSK uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI VE TSK'YA 65 UZMAN YARDIMCISI ALINACAK

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, MSB bünyesindeki milli savunma uzman yardımcılığı kadrolarına 40, Genelkurmay Başkanlığı bünyesindeki silahlı kuvvetler uzman yardımcılığı kadrolarına ise 25 personel alınacak.

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MSB TSK 65 uzman yardımcısı alıyor! MSB ve TSK uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Başvurular 27 Ekim-27 Kasım tarihleri arasında "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak.

MSB TSK 65 uzman yardımcısı alıyor! MSB ve TSK uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel MSB'nin Ankara merkez teşkilatında, Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları karargahlarında görev yapacak.

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