Haberler Yaşam MSB TSK 65 uzman yardımcısı alıyor! MSB ve TSK uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Giriş Tarihi: 28.10.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 16:06

MSB TSK 65 uzman yardımcısı alıyor! MSB ve TSK uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?

Resmi Gazete'de yayınlanan ilanda MSB ve TSK bünyesine 65 uzman yardımcısı alınacağı bildirildi. Buna göre; başvurular geçtiğimiz gün başlarken konuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bu kapsamda "MSB ve TSK bünyesine 65 uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir?" soruları yanıt aramaya başladı. Başvurular "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresi üzerinden çevrimiçi yapılacak. Peki, 2022 MSB ve TSK bünyesine 65 uzman yardımcısı başvuru nasıl ve nereden yapılır, başvuru şartları nelerdir? İşte detaylar.